Feirão de imóveis da Caixa em Salvador será em junho

A 11ª edição do Feirão Caixa da Casa Própria será realizada entre os dias 12 a 14 de junho, no Centro de Convenções da Bahia, em Salvador. Na edição deste ano, o foco são os financiamentos do programa Minha Casa, Minha Vida e das operações que utilizam os recursos do FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço), que têm teto de até R$ 190 mil.



Além de Salvador, o Feirão da Caixa será realizado em mais 13 cidades do Brasil. Os evento terão início, entre os dias 24 a 26 deste mês, nas cidades de São Paulo, Recife e Belém. Em todo o país, serão ofertados mais de 200 mil imóveis.



Segundo a Caixa Econômica Federal (CEF) , as condições de prazos e taxas de juros são as mesmas praticadas nas agências. A vantagem é a oferta, em um mesmo local, de vários imóveis disponíveis no mercado. Ainda não estão fechados oficialmente a quantidade e os preços que serão encontrados no Feirão de Salvador.



Entre as condições praticadas na CEF estão os financiamentos de até R$ 190 mil, para quem tem renda de até R$ 5,4 mil e juros entre 4,59% a 8,88% ao ano (a.a). Beneficiados do Minha Casa, Minha Vida precisam ter renda de até R$ 1,6 mil e o financiamento é sem juros. Há várias opções de prazos e taxas de juros, que vão até 11% a.a., variáveis conforme renda familiar, valor do imóvel e valor financiado.



Na oportunidade, funcionários da CEF e correspondentes imobiliários estarão disponíveis para fazer simulações e análises de crédito para os interessados.



Para receber atendimento, os clientes devem ir ao Feirão com documento de identidade, CPF e comprovante de renda. Na sexta-feira e no sábado, o atendimento será das 10 às 21 horas. No domingo, das 10 às 18 horas.



No evento realizado no ano passado foram movimentados mais de R$ 480 milhões somente na Bahia, segundo a Caixa.



Valores



De acordo com o presidente da Ademi-BA (Associação de Dirigentes de Empresas do Mercado Imobiliário da Bahia), Luciano Muricy, apesar do foco institucional nos imóveis do Minha Casa, Minha Vida, é possível encontrar no Feirão unidades com faixas de preço diversas.



"O Feirão da Caixa está concentrado numa faixa de preço de menor valor, com grande oferta de unidades de até R$ 300 mil, mas tem alguma oferta com valores maiores. São principalmente imóveis de Salvador e Região Metropolitana, como Lauro de Freitas e Camaçari", afirma Muricy.



A Ademi participa com cerca de 20 associadas. "O que existe hoje é uma oportunidade de mercado pela conjuntura econômica. Mais barato do que os preços estão não vão ficar", afirma o presidente da Ademi. "O Feirão é sempre realizado em um momento em que o mercado precisa de alguma movimentação. O Feirão ajuda a movimentar o mercado".

