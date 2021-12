Feirão de carros usados movimenta mercado

Veículos seminovos com descontos de até R$ 10 mil, primeira parcela do pagamento do financiamento para outubro, planos com taxas de juros a partir de 0,99% ao mês e crédito aprovado também para consumidores com nomes negativados no SPC/Serasa. Essas são algumas condições especiais que serão oferecidas na primeira edição do Feirão de Veículos Duelos de Seminovos, que acontece de sexta-feira, 26, até domingo, 28, no estacionamento do Shopping Bela Vista.

A Associação dos Revendedores de Veículos do Estado da Bahia (Assoveba), em parceria com os lojistas e o Grupo A TARDE, reservou uma completa infraestrutura para expor cerca de 400 carros, além das mais de mil ofertas de veículos seminovos, no estacionamento externo do Bela Vista.

O Feirão de Veículos Duelos de Seminovos contará com a participação de 14 revendas de carros seminovos da capital baiana. São elas: Auto Nível, Opção Veículos, Flex Veículos, Bonocar, Bahia VIP, Flesh Veículos, Pinheiro Veículo, Auto Estilo, Autosard, Seminovos Bahia, Vilasboas, WK, DG Seminovos e WM.

No local, serão vendidos carros para todos os gostos, de diversos fabricantes e modelos. Para atrair os consumidores, os lojistas entraram em um duelo de promoções que beneficiará quem deseja comprar um veículo seminovo.

Além de diversas promoções e financiamento em até 60 meses com taxas de juro ofertadas pelo Banco PAN, essa edição do Duelo de Seminovos traz ainda a "super avaliação", onde o cliente pode levar o carro com cinco anos de uso para ser avaliado e trocar pelo veículo desejado.

Outra opção é a "troca com troco", que consiste na troca de um carro mais caro (picape) por um modelo menor (hatch), com dois ou três anos de uso, recebendo a diferença do valor.

Premiação

Ari Junior, diretor da Assoveba e proprietário da revenda Pinheiro Veículo, vai premiar no seu estande carros com licenciamento e IPVA grátis. O empresário está confiante para o feirão e acredita no mercado de seminovos.

"As fabricantes hoje já têm garantia de cinco ou seis anos. Isso beneficia a venda de carros no segmento de seminovos, já que comercializamos veículos com três anos de uso e o cliente ainda leva para casa modelos com garantia de fábrica", afirma o empresário.

Variedade

O diretor de Assoveba, Thiago Bonina, afirmou ainda que o feirão de seminovos "tem o objetivo de movimentar o mercado de seminovos em Salvador com grande oferta de carros dos mais variados segmentos (hatch, sedã, picape e utilitário esportivo) com preços justos, garantia de pelo menos três meses e condições exclusivas".

