Feirão da Serasa oferece descontos de até 90% para quitar dívidas

Quem está com dívida pode aproveitar o Feirão Limpa Nome da Serasa, que começou nesta segunda-feira, 6. São oferecidos descontos de até 90% para quitar débito. Também é discutido o prazo para pagamento.

A negociação é feita exclusivamente pela internet. O procedimento pode ser feito até o dia 30 de novembro.

Bancos, financeiras, empresas de telefonia, lojas e recuperadores de crédito participam do feirão e vão discutir com os clientes as dívidas. A negociação é feita por e-mail, chat ou telefone.

adblock ativo