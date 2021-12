Feirão da Serasa oferece desconto na renegociação de dívidas

De 4 a 8 de novembro acontece o Super Feirão Limpa Nome da Serasa, nas modalidades presencial, apenas em São Paulo, e online, para todo o Brasil. A iniciativa tem por objetivo oferecer condições personalizadas de pagamento e descontos especiais aos consumidores inadimplentes.

Segundo informações da Serasa Consumidor, braço da Serasa Experian, os descontos das edições anteriores chegaram a 95%. Durante o período do Super Feirão, os consumidores que desejam quitar suas dívidas podem fazer a renegocaição das mesmas através do site Limpa Nome Online. A ferramenta está disponível também nos outros dias do ano.



Como usar

Ao acessar o site pela primeira vez o consumidor deve realizar um cadastro. Após essa etapa ele será encaminhado a uma página onde são listadas todas as empresas com as quais ele possui alguma dívida pendente e que constam na base de dados da Serasa.

Depois de escolher e clicar no nome da empresa desejada, surge uma página apresentando as dívidas que o consumidor possui em aberto e os canais de atendimento disponíveis (telefones, e-mail, chat). A partir daí, o consumidor pode entrar em contato diretamente com as empresas para negociar possíveis descontos na dívida, com condições de pagamento diferenciadas. Em alguns casos, é possível que o boleto já esteja disponível, a partir de uma proposta feita pela própria empresa.

