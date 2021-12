Feirão da Serasa dá desconto de até 90% no pagamento de dívidas

O consumidor baiano endividado – que já recebeu carta da Serasa relativa a dívidas com os bancos Itaú Unibanco e Caixa Econômica Federal e, também, com as empresas Oi, TIM, Sky, Qualicorp e BV Financeira – tem até o dia 2 de abril para tentar renegociar a pendência com os credores dentro da campanha nacional Liquida Dívidas.

A ação da Serasa, iniciada nesta segunda-feira, 27, oferece abatimento de até 90% do valor, em alguns casos. Na Bahia, as empresas Banco Honda, Calcard, Portocred, Recovery e Tricard também participam da campanha.

Segundo levantamento da Serasa Experian, em janeiro deste ano bateu recorde o número de inadimplentes para o mês: 59,7 milhões de pessoas com dívidas atrasadas em todo o país, o que representa 40% da população adulta. Do total, foram, aproximadamente, 4,15 milhões de baianos que fecharam o primeiro mês do ano com a ficha suja na Serasa. Ou seja: 38,4% da população adulta do estado estava endividada, de acordo com os registros da empresa de análises e recuperação de crédito.

FGTS

A campanha Liquida Dívidas é apontada pela Serasa como uma alternativa para uso dos recursos inativos sacados do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS). Durante a ação, será possível, a depender da situação, abrir uma negociação e fechar acordo para pagamento quando receber o FGTS das contas inativas, segundo o cronograma de liberação dos recursos divulgado pelo governo federal.

As negociações, com ou sem o uso do FGTS, podem ser feitas até pela internet na maioria dos casos, diretamente no site da campanha (www.liquidadividas.com.br), caso o interessado concorde com a proposta inicialmente apresentada pelo credor. No site da campanha e também no da Serasa Consumidor (www.serasaconsumidor.com.br) é possível fazer uma consulta pelo CPF para checar a situação no cadastro.

Quem preferir o atendimento presencial também poderá consultar no site os postos mais próximos da Serasa. Em Salvador, o escritório fica na Avenida Tancredo Neves, Ed. Catabas Empresarial. O atendimento é de segunda a sexta, das 8h30 às 17h30. No sábado, das 8h30 às 14h.

“O movimento hoje foi relativamente tranquilo”, informou a assessoria de comunicação da Serasa, explicando que há ainda a opção de atendimento nos postos indicadores por alguns credores, cuja relação também pode ser consultada nos sites. “As agências do Itaú, por exemplo, também estão fazendo atendimento pela campanha”, informou a assessoria de comunicação do Serasa Experian.

Veja como participar

Horários - O serviço na internet é 24 horas. Direto com a empresa participante, o consumidor deve verificar o horário de atendimento de cada uma

Informações - Nas várias agências da Serasa no país (confira endereços no site: (www.serasaconsumidor.com.br)

Participantes - Banco Itaú Unibanco, Recovery, Caixa Econômica Federal, AES Eletropaulo, Enel, Oi, TIM, SKY, Banco Honda, Qualicorp, BV Financeira, Calcard, Tricard, Compesa, Koerich, Kredilig, Bemol, Portocred, Cemig, Cemar, Celpa, Lojas MM e Pernambucanas

Planejamento - O consumidor precisa fazer um bom planejamento antes de renegociar uma dívida, colocando na ponta do lápis todas as despesas fixas e as contas já assumidas ou previstas. Assim, é possível saber o quanto está disponível para pagar a nova dívida que será renegociada, escolhendo quais as condições e formas de pagamento que melhor se encaixam no orçamento

FGTS - Segundo os especialistas da Serasa, o trabalhador inadimplente com direito ao resgate do FGTS deve utilizar ao menos parte do valor recebido para quitar dívidas pendentes

