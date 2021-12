Feirão da casa própria começa hoje em Salvador

Começa nesta sexta-feira, 16, e vai até domingo, 18, no Centro de Convenções da Bahia, o 10º Feirão Caixa da Casa Própria. No evento, serão oferecidos mais de 18 mil imóveis na região. Este ano, quem contratar o financiamento imobiliário no período do Feirão, poderá começar a pagar a primeira prestação em janeiro de 2015. A condição vale para os financiamentos com recursos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) e do Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo (SBPE).



Segundo o superintendente regional da Caixa, Luiz Antonio de Souza, o Feirão "será uma excelente oportunidade para as famílias buscarem a realização do sonho da casa própria, pois terão, num só local, imóveis de preços e tamanhos variados, além do crédito da Caixa".



Este ano, o evento contará com quase 40 construtoras e pelo menos de 10 imobiliárias. Em 2013, mais de 30 mil pessoas visitaram a Feira, quando foram fechados e encaminhados mais de R$ 450 milhões em negócios.



Como funciona



O evento reúne, num único espaço, diversos representantes do segmento da habitação: construtoras, imobiliárias e técnicos da Caixa, responsáveis por analisar e autorizar os financiamentos.



O cliente pode conhecer o imóvel, dar entrada na documentação necessária ao financiamento e até fechar negócio.



Para requerer o crédito para casa própria, no Feirão, basta levar documento de identidade, CPF e comprovante de renda. Os interessados também podem obter informações em todas as agências da Caixa e pelo Serviço de Atendimento ao Cliente do banco (0800-726-0101), disponível 24 horas por dia, inclusive nos finais de semana.

