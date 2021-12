Feirão da Casa Própria começa em Salvador e mais 4 cidades

O 9º Feirão Caixa da Casa Própria começa nesta sexta-feira, 17, e vai até domingo, 19, em Salvador, Brasília, Curitiba, Uberlândia e Rio de Janeiro.

Na capital baiana, quem visitar o Feirão poderá escolher entre os mais de 17 mil novos imóveis que estão à venda durante o evento, que acontece no Centro de Convenções. Com o preço médio da unidade girando em torno de R$ 195 mil m Salvador, não vai faltar oportunidade, porém, para quem procura um lar por até R$ 98 mil.

Em Brasília, serão oferecidos mais de 10.400 imóveis. Em todas as 13 cidades que vão sediar a feira, a previsão é que o número de imóveis oferecidos ao longo dos quatro fins de semana de realização do evento seja superior a 400 mil. A última edição registrou um público de 404 mil visitantes, com volume de mais de R$ 12 bilhões em negócios assinados e encaminhados.

Entre os dias 24 e 26 de maio, a feira será realizada em Belo Horizonte, Porto Alegre e Florianópolis. Por último, de 14 a 16 de junho, Belém, Campinas e o Recife vão promover o feirão.

O evento reúne representantes de construtoras, corretores, cartórios e técnicos da Caixa, responsáveis por analisar e autorizar os financiamentos. O cliente pode conhecer o imóvel, dar entrada na documentação necessária ao financiamento e até fechar o negócio, segundo o banco.

Para requerer o crédito para a casa própria no feirão, é preciso levar documento de identidade, CPF e comprovante de renda. Os interessados também podem obter informações nas agências da Caixa e pelo Serviço de Atendimento ao Cliente (0800-726-0101), disponível 24 horas, inclusive nos fins de semana. É possível ainda fazer simulações do crédito imobiliário no endereço www.caixa.gov.br.

adblock ativo