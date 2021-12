Feirão da Caixa vai ter imóvel com desconto de mais de 8%

Ao menos cinco construtoras vão realizar promoções e dar descontos em apartamentos, de até 8,5%, para garantir o fechamento de negócio no Feirão da Casa Própria, realizado pela Caixa Econômica Federal (CEF). No total, 40 construtoras participarão do evento, realizado nos próximos dias 16, 17 e 18, no Centro de Convenções, em Salvador.

O desconto de até R$ 13 mil é oferecido pela MRV Engenharia, em um apartamento de dois quartos no empreendimento Sun City, localizado na cidade de Lauro de Freitas, na região metropolitana de Salvador (RMS). Vendido por um preço médio de R$ 162.051,23, o imóvel poderá ser adquirido no Feirão da Casa Própria da Caixa por R$ 148.256,23, uma diferença de cerca de 8,5%.

Existem ainda empresas que vão facilitar a compra do imóvel pagando para os clientes o ITIV (Imposto sobre Transmissão Intervivos), que corresponde a 3% do valor do apartamento, e as taxas cartoriais, como a Via Célere, PDG e a Tenda. A PDG terá 400 unidades disponíveis, de médio e alto padrão, além de unidades populares, e a Tenda, 459 apartamentos, pelo Minha Casa, Minha Vida.

A Via Célere também contará com unidades do Minha Casa, Minha Vida, como o Meu Apê, e espera aumentar o número de unidades vendidas, de 25, em 2013, para 30, neste ano. "É uma ação voltada para alavancar as vendas e é uma boa oportunidade porque há clientes em potencial, já que quem vai para o feirão está se planejando e quer adquirir um imóvel. Então, é importante dar impulso nas vendas e tentar facilitar o trâmite para os clientes", afirma Rodrigo Dratovsky, diretor-geral da Via Célere.

Além das facilidades já previstas, os clientes também podem contar com descontos na hora da compra, para que o negócio seja fechado. Nos empreendimentos do Minha Casa, Minha Vida pela Via Célere, a construtora pode dar um desconto para o cliente comprar o apartamento caso a Caixa não financie 100% do imóvel, segundo Rodrigo Dratovsky.

Já a OAS, além de descontos, cujos valores não foram informados, irá realizar promoções-relâmpago, sorteio para visitantes e prêmios para quem adquirir unidades. Entre os prêmios, estão televisões de 42 polegadas.

A partir de R$ 90 mil



Realizado pela décima vez, o feirão terá, pelo menos, duas mil unidades a mais em comparação a 2013, quando foram oferecidas 20 mil. A expectativa, segundo Dimas Neto, diretor de habitação da Caixa, é que o evento atraia um público de 40 mil pessoas, um acréscimo de 30% em relação a 2013, quando houve 30 mil visitantes. Serão apartamentos a partir de R$ 90 mil, de variados modelos e localizados em vários bairros de Salvador, além de unidades em Lauro de Freitas e Camaçari.

adblock ativo