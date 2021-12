Feirão da Caixa oferece mais de 17 mil imóveis para venda na Bahia

O Feirão da Caixa, que começou nesta sexta-feira, 26, disponibiliza 17.355 mil imóveis para venda na Bahia. Os preços variam entre R$ 100 mil e R$ 800 mil. O evento acontece em Salvador e outras 10 cidades no país.

O foco principal do feirão são empreendimentos que possuem subsídios do programa Minha Casa, Minha Vida. Há condições especiais para quem fechar negócio durante o evento.

Também é possível ter o financiamento da Caixa aprovado de forma imediata. Para solicitar o crédito, é necessário apresentar o RG, o CPF e o comprovante de renda.

A expectativa é que entre 22 mil e 25 mil pessoas visitem os stands das construtoras e do banco instalados no Shopping da Bahia. O feirão está aberto nesta sexta e sábado, das 10h às 20h, e no domingo, das 10h às 18h. A entrada é gratuita.

