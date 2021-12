Feirão da Caixa já recebeu mais de 20 mil pessoas

Mais de 20 mil pessoas já visitaram o 9º Feirão da Casa Própria da Caixa Econômica Federal (CEF), em Salvador, que teve início na sexta-feira, 17, e encerra neste domingo, 19, no Centro de Convenções da Bahia, na Avenida Simon Bolívar, no Jardim Armação. Neste domingo, o horário de atendimento é das 10h às 18h.

Nos dois primeiros dias do evento, mais de 2 mil transações foram efetivadas ou encaminhadas, gerando R$ 239 milhões em negócios. No Feirão, estão sendo oferecidos mais de 20 mil imóveis, com taxas de juros a partir de 4,5% ao ano, distribuídos por Salvador e região metropolitana. Participam dessa edição, 45 construtoras, 15 imobiliárias e 19 parceiros institucionais, como lotéricos e correspondentes imobiliários, que ocupam uma área de 10 mil m².

Atendimento - Para requerer o crédito para casa própria no Feirão, basta levar documento de identidade, CPF, comprovante de renda e de endereço. Os interessados também podem obter informações em todas as agências da Caixa e pelo Serviço de Atendimento ao Cliente do banco (0800-726-0101), disponível 24 horas por dia, inclusive nos finais de semana. Ainda é possível realizar simulações do crédito imobiliário no endereço www.caixa.gov.br.

O prazo do financiamento imobiliário é de até 35 anos e as taxas de juros, dependendo das condições de renda e valor do imóvel, são a partir de 4,5% ao ano.

Consórcios - Uma das opções para adquirir a casa própria, no Feirão, é por intermédio do Consórcio CEF. Durante o evento, até 7 de julho, quem contratar uma cota do consórcios irá concorrer a uma carta de crédito no valor de R$ 100 mil. É possível contratar cartas de crédito de R$ 70 mil a R$ 700 mil, com prazos de 120 até 200 meses.

adblock ativo