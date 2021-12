Feirão da Caixa fecha R$ 502 mi em negócios imobiliários

O balanço final do 12º feirão de imóveis da Caixa, realizado no Parque de Exposições de Salvador, na avenida Paralela, foi mais de R$ 502 milhões, com um total de 2.736 contratos fechados e encaminhados em negócios imobiliários, o que representa mais que o dobro do ano passado (R$ 200 milhões).

Mais de 13 mil pessoas visitaram a feira. Esse número ultrapassa a meta de público (10 mil) estipulada para os três dias pela Caixa Econômica Federal. Ano passado, foram 18.868 visitantes. Nos dois primeiros dias, o número de contratos fechados era de R$ 180 milhões.

Crescimento

A expectativa de R$ 400 milhões foi superada, segundo o superintendente regional do banco, Adelson Prata. "Esse ano houve uma efetividade maior na feira realizada no país e isso também se refletiu aqui em Salvador, ou seja, houve menos pessoas circulando, no entanto mais negócios firmados", disse o superintendente da CEF.

"Considerando o momento difícil de crise econômica que estamos vivendo, a feira surpreendeu", avaliou Adelson.

Dos 6.300 imóveis ofertados entre usados, novos e na planta, os mais procurados em Salvador e região metropolitana, principalmente em Lauro de Freitas e Camaçari, são os que estão na faixa de R$ 180 mil, que se enquadram no perfil do programa do governo federal Minha Casa, Minha Vida em que o cliente já sai da feira com a carta de crédito em mãos.

O operador de caixa Jorge Jeferson Santana, 21, e a babá Flávia Lima Brito, 23, casaram-se recentemente e foram à feira para tentar sair do aluguel e comprar um apartamento de dois quartos. "Oportunidade aqui temos várias. O feirão é importante para as pessoas de baixa renda comprarem a casa própria", disse Jorge. "Temos que arriscar, não podemos ter medo de tentar", acrescentou.

Exigências

O corretor Antônio Leal, 56, considera que o público correspondeu nesses dias de evento e mostraram o desejo de comprar a casa própria. No entanto, muitos que almejavam fazer a aquisição não estavam preparados para a compra.

"O financiamento agora está mais criterioso, há mais exigências e muitas vezes as pessoas não têm os documentos para facilitar a liberação do crédito, então isso atrasa um pouco o processo de compra", afirmou.

O Feirão Caixa da Casa Própria já passou por 13 cidades desde o mês de abril. Na capital baiana mais de 500 empregados da Caixa participaram. Foram 26 construtoras e nove correspondentes imobiliários da Caixa e outras quatro imobiliárias, 5.600 imóveis novos e 700 imóveis usados com preços que variavam de R$ 180 mil até 2 milhões.

