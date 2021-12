Feirão da Caixa espera 35 mil financiamentos

Prossegue até este domingo, 18, no Centro de Convenções da Bahia, o 10º Feirão Caixa da Casa Própria, promovido pela Caixa Econômica Federal (CEF). A previsão é que cerca de 35 mil pessoas sejam atendidas e encaminhem o pedido da carta de crédito para compra de imóveis.

Segundo o superintendente regional da CEF, Luiz Antônio de Souza, a perspectiva é que o feirão gere um volume de mais de R$ 450 milhões em negócios. No evento, serão oferecidos mais de 18 mil imóveis em Salvador e região metropolitana.

Além dos boxes de atendimento da CEF, cerca de 40 construtoras e 10 imobiliárias montaram estandes no feirão para atrair compradores. O feirão funciona neste domingo das 10 às 18 horas.

Este ano, os compradores vão concorrer ao sorteio de um veículo popular, zero quilômetro, sempre no encerramento de cada feirão.

Financiamento

Este ano, quem contratar o financiamento imobiliário no período do feirão poderá começar a pagar a primeira prestação em janeiro de 2015. A condição vale para os financiamentos com recursos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) e do Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo (SBPE).

Adelson Prata, coordenador do feirão, explica que o valor dos imóveis oferecidas no feirão varia entre R$ 100 mil e R$ 1,4 milhão. Mas não existe limite para o financiamento, tudo dependendo da renda e da capacidade de pagamento do candidato.

Cerca de 50% dos imóveis oferecidos integram o programa Minha Casa, Minha Vida. Quem tem renda de até R$ 1.600 pode obter taxa de financiamento de 5% ou de 4,5% se for cotista, e obter subsídio de até R$ 17 mil, explica Adelson Prata.

