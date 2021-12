Feirão da Caixa acontece de 12 a 14 de junho em Salvador

Quem deseja sair do aluguel e conquistar o sonho da casa própria terá uma oportunidade no Feirão que a Caixa Econômica Federal (CEF) realiza em Salvador nos dias 12, 13, e 14 de junho. O feirão acontece no Centro de Convenções da Bahia, das 10h às 21h (dias 12 e 13) e das 10h às 18h (dia 14).

São milhares de opções de imóveis na planta, em construção ou prontos para morar. Para participar, é necessário levar os documentos pessoais (RG, CPF, comprovante de residência), além dos três últimos comprovantes de renda (no caso de trabalhadores com registro).

Os profissionais autônomos devem levar os últimos extratos bancários, faturas do cartão e uma cópia do Imposto de Renda com o comprovante. Já os aposentados ou pensionistas podem apresentar o comprovante do benefício.

Segundo informações da Caixa, o foco desta 11ª edição do feirão é a habitação social, com a oferta de imóveis de até R$ 190 mil cobertos pelo Minha Casa Minha Vida.

Entre os benefícios, estão o prazo de até 35 anos par apagar, utilização da renda familiar e do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) e outras ofertas.

