Feirão Classiautos A TARDE oferece 400 veículos seminovos

O mercado de veículos seminovos de Salvador vai ganhar um espaço especial no próximo fim de semana, quando acontece o 1º Feirão de Veículos Classiautos A TARDE, no estacionamento do supermercado Extra da Paralela.

O evento será realizado entre os dias 29 e 31 de agosto, das 8 às 18 horas, e vai reunir 20 lojistas do setor, com uma oferta de 400 veículos dos mais diversos fabricantes. A expectativa dos expositores é que seis mil pessoas visitem diariamente a feira.

Para Paulo Mascarenhas, presidente da Associação dos Revendedores de Veículos do Estado da Bahia (Assoveba) que apoia a feira, trata-se de uma oportunidade imperdível para quem busca comprar um veículo usado de boa qualidade e de procedência.

"A Assoveba sempre apoia estes eventos que estimulam o mercado de seminovos, oferecendo aos compradores a segurança sobre o veículo que estão adquirindo. O setor já estava bem aquecido e está sendo estimulado pelas novas medidas de aumento de crédito, divulgadas pelo governo federal", salienta.

Negócios

A feira tem a participação do Grupo A TARDE, que responderá pela divulgação do evento.

A gerente de Classificados de A TARDE, Sueli Santos, explica que o grupo apoia decisivamente o setor, que apresenta grande tendência de crescimento. Ela explica que nesta primeira edição a feira vai contar com participação do Banco PAM, para que os financiamentos possam ser concretizados no local.

Segundo a Federação Nacional das Associações dos Revendedores de Veículos Automotores (Fenauto), o mercado de veículos seminovos e usados não foi atingido pela crise na indústria automobilística e avançou 4,6% no 1º semestre de 2014.

Se o ritmo for mantido, as vendas do segmento devem atingir 13 milhões de unidades até o fim deste ano.

