Feirão Caixa da Casa Própria começa nesta sexta em Salvador

Começa nesta sexta-feira, 17, o 12º Feirão Caixa da Casa Própria, em Salvador. O evento, que é realizado no Parque de Exposições, na avenida Paralela, conta com mais de nove mil imóveis, novos ou usados, que estarão em oferta até domingo, 19.

Nesta edição, o foco da Caixa será o financiamento de habitação popular do Programa Minha Casa, Minha Vida e das demais operações com recursos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) para Salvador e região metropolitana. Há imóveis com valores entre R$ 100 mil e R$ 2 milhões.

O evento na Bahia encerra o calendário nacional, depois de passar por outras 13 cidades desde 29 de abril

Segundo o superintendente regional da Caixa, Adelson Prata, o Feirão será uma oportunidade para as famílias realizarem o sonho de adquirir a casa própria. "No Feirão, os visitantes podem contar com as condições facilitadas que a Caixa oferece, além de ter acesso aos principais lançamentos e a diversos imóveis, novos ou usados, disponíveis em Salvador e na região metropolitana", explica.

O Feirão Caixa da Casa Própria de 2016 conta com cerca de 579 construtoras, 338 correspondentes imobiliários e 236 imobiliárias.

A Caixa afirma que para requerer o crédito à casa própria no feirão basta levar documento de identidade, CPF e comprovante de renda. Os interessados podem obter informações nas agências da Caixa ou pelo Serviço de Atendimento ao Cliente (0800 726 0101), disponível 24 horas, inclusive nos fins de semana.

