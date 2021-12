Feirão: 36 mil baianos limpam nome

Um número superior a 70% dos baianos que foram ao Feirão Nome Limpo obtiveram êxito na negociação da dívida e conseguiram retirar o nome do SPC/Serasa. Durante cinco dias, de 26 a 30 de novembro, 48.500 pessoas passaram pelo local do evento, o Centro de Convenções da Bahia, e dessas, um total de 36 mil foi reabilitado para compras. "Estamos satisfeitos com o resultado e com a credibilidade que a marca Nome Limpo vem obtendo com os baianos. A meta para o próximo ano é crescer mais, atrair mais empresas

e reabilitar um número ainda maior de pessoas", afirmou Antoine Tawil, presidente da FCDL Bahia. O evento contou com a participação da Caixa, Banco Pan, Casas Bahia, Lojas Leader, GBarbosa, Lojas Esplanada e Embasa.

adblock ativo