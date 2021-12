Feira supermercadista tem 60 expositores

Maior feira do setor supermercadista do Norte-Nordeste do Brasil, a 8ª edição da Superbahia foi iniciada na tarde desta terça-feira, 18, na Arena Fonte Nova, em Salvador. Um almoço presidido pelo presidente da Associação Bahiana de Supermercados (Abase), Joel Feldman, organizador do evento, e a premiação de líderes de vendas, antecederam a abertura oficial dos portões e reuniu autoridades, representantes do segmento e a imprensa.

Em seu discurso, Feldman lembrou a importância do setor supermercadista como gerador de empregos e de renda. Ele destacou que 10% da retomada nacional de empregos detectada pelo último Caged correspondeu a abertura de duas lojas da rede Atakarejo em Salvador, que contratou mais de 900 trabalhadores. O presidente da Abase disse estar muito otimista e tem expectativa de superar em 50% o volume de negócios da feira, no ano passado, que foi de R$ 250 milhões.

Vice presidente da Associação Brasileira de Supermercados (Abras) João Carlos Galassi destacou o momento difícil para a economia e para o cenário político do Brasil, mas disse que é preciso buscar aperfeiçoar os negócios da área para fazer frente a esta situação.

Representando o governador Rui Costa, o ex-governador e secretário de Desenvolvimento Econômico da Bahia, Jaques Wagner, destacou que a maioria dos supermercadistas da Bahia começou como pequenos empreendedores e cresceu empresarialmente, criando redes de lojas de suma importância para a economia municipal e do estado. Ele acrescentou que este tipo de iniciativa é que contribui para que o país saia da difícil situação na qual se encontra nos últimos anos.

O prefeito ACM Neto anunciou flexibilização de exigência de documentos para legalizar autorização de obras para o setor de varejo. Disse ainda que está prevista a redução do ISS de 2% para obras de varejo da cidade, parcelamento sem juros de dívidas dos imóveis onde funcionem empresas do segmento, fornecimento de alvará de construção para terrenos onde constem débitos com a prefeitura, até que proprietários regularizem a situação.

Eventos técnicos

Com 60 expositores, a feira reúne atacadistas, fornecedores, distribuidores e outros segmentos de interesse do setor. Durante três dias, o supermercadista baiano poderá participará de rodadas de negócios e terá acesso a 16 eventos técnicos gratuitos. Ocupando uma área de, aproximadamente, 3.600 m2, a Superbahia recebeu, em 2016, 12 mil visitantes.

Em sua 8ª edição, a Feira terá 16 palestras e o VI Fórum de Fortalecimento do Varejo Supermercadista Baiano. A programação técnica do fórum tem início nesta quarta, 19, às 15 horas, com a palestra “Sete práticas vencedoras para lojas rentáveis e equipes produtivas”, ministrada pelo professor da Escola Nacional de Supermercados da Associação Brasileira de Supermercados (Abras), Frederico Gorgulho.

Ele vai apresentar estratégias de baixo investimento e tendências de consumo supermercadista, para crescer em vendas, atrair e fidelizar o consumidor em tempos de crise, buscando a excelência na experiência de compra.

O instituto de pesquisa Nielsen apresentará os temas consumo e gestão. O gerente de Atendimento do Varejo, Wagner Piccoli, abordará “As mudanças no comportamento do consumo em tempos de crise”, e o coordenador de Merchandising Services, Emiliano Sperandio, falará sobre “Gôndola Produtiva/ Gestão de Categoria”.

Gratuita e voltada para a qualificação e atualização do setor supermercadista, a programação da Superbahia está disponível no www.abase-ba.org.br/superbahia.

