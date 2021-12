Feira supermercadista reúne mais de 100 fornecedores

Termina na quarta-feria, 15, na Arena Fonte Nova, a sétima edição da SuperBahia, considerada a maior feira do setor supermercadista do Norte e Nordeste. É a segunda vez que o evento se realiza no espaço, reunindo cerca de 60 estandes, representativos de mais de 100 fornecedores.

"A ideia é apresentar aos empresários do setor as novidades e oportunidades de bons negócios, como forma de driblar as dificuldades", como ressaltou, nesta segunda, 13, o presidente da Associação Baiana dos Supermercados (Abase), João Cláudio Nunes, durante a abertura do evento.

Embora o setor esteja entre os que menos tem sentido os efeitos da crise econômica no país, inclusive com previsão de um tímido crescimento de 1% este ano, a expectativa de geração de R$ 250 milhões em negócios, durante e no pós-feira, é bem inferior ao saldo de R$ 400 milhões registrados na edição do ano passado.

A redução das expectativas é vista como um sinal de cautela para investir, o que até então era mais evidente em outros segmentos que acumulam resultados mais amargos.

"O setor precisa acreditar, apostar em capacitação e criatividade", disse Nunes, confirmando que, além da SuperBahia, a Abase já confirmou a realização ainda este ano do Encontro Baiano de Supermercados, na Praia do Forte, onde mais palestras e cursos serão ministrados para preparar empresários, executivos e demais profissionais do setor para os desafios em tempos de retração econômica.

Na própria SuperBahia, está sendo realizado, paralelamente, o 4º Fórum de Fortalecimento do Varejo. Outro estímulo mantido foi a premiação para os fornecedores das marcas mais vendidas no estado.

