Feira Nacional de Franquias em Salvador confirma presença de 100 marcas

Nos dias 9 a 11 de novembro, mais de 100 marcas vão se encontrar em Salvador na 32ª Franschising Fair - Feira Nacional de Franquias, que ocorre no Shopping Bela Vista e pela quarta vez na capital baiana.

O público visitante pode encontrar na feira centenas de opções de investimentos altamente lucrativos nos segmentos de vestuário, telefonia, informática, bijuterias, óticas, lazer e esporte, imóveis, turismo, serviços, calçados e acessórios, bebidas, cursos, limpeza e manutenção, fotografia, comunicação visual, livrarias, presentes, cafeterias, sorveterias e serviços automotivos.

Algumas marcas estão vindo para o evento com o intuito de expandir seus negócios aqui na Bahia. Uma delas é a Saladices, franquia de alimentação saudável. A empresa faturou R$1.8 milhões no primeiro semestre de 2018, aumento de 28% em relação ao mesmo período de 2017. A Saladices está em três estados e estima-se ter 20 novas franquias até final de 2019.

O evento contará com a participação de consultores e diretores da área comercial em seus estandes para detalhar as informações das franquias e tirar dúvidas de todos os visitantes. Em parceria com o Sebrae e com consultorias especializadas, a Franchising Fair também promoverá encontros com renomados palestrantes em todos os dias da feira, todas com duração de 2h cada e com horários entre 15h, 17h e 19h nos dois primeiros dias. E, no domingo, com horários das 15h e 17h.

