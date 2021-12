Feira Economia Solidária fica até quarta nos campi da Ucsal

Empreendimentos assistidos pelo Centro Público de Economia Solidária (Cesol) de Sussuarana participam, a partir desta segunda-feira, 13, até a próxima quarta-feira, 15, da Semana de Mobilização Científica da Universidade Católica do Salvador (Ucsal), comercializando produtos no espaço destinado à Feira Itinerante de Economia Solidária. As atividades acontecem nos três campi da instituição - Federação, Pituaçu e Lapa -, sempre das 9h às 21h, com exceção do campus da Lapa, que encerra as atividades às 17h.

Os empreendimentos integrantes da Feira Itinerante de Economia Solidária (Fiesol) vão apresentar os mais diversos produtos manufaturados, como artigos de bijuterias, pedrarias, pinturas, bolsas, caixas de papel e de madeira, roupas masculina e feminina para crianças e adultos, peças de crochê e tricô, panos de prato, sapatos e sandálias, além de alimentos doces e salgados.

Segundo Martoni Costa, técnico do Cesol de Sussuarana, a participação na Semana de Mobilização Científica da Ucsal tem a finalidade de "apoiar os Empreendimentos Econômicos e Solidários (EES) assistidos pelos Cesols, proporcionando o fomento e a disseminação de cultura desta economia alternativa, oferecendo ainda a oportunidade de dar visibilidade a esta atividade econômica".

Entre os objetivos da Semana Científica da Ucsal estão a difusão e o fortalecimento da diversidade científica no país; o estímulo à produção do conhecimento nos diversos cursos de graduação e pós-graduação da faculdade; e a contribuição para a reflexão sobre o papel da academia na resolução dos desafios cotidianos dos centros urbanos.

