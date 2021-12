Feira do Empreendedor é aberta no Centro de Convenções

A Feira do Empreendedor 2013, promovida pelo Sebrae Bahia, foi aberta nesta terça-feira, 22. O evento vai até sábado, 26, e terá mais de 23 mil vagas disponíveis em eventos, seminários e capacitações. A Feira estará aberta das 13h30 às 22h, no Centro de Convenções da Bahia, em Salvador. Já são mais de 42 mil visitantes inscritos.

O evento é o maior de empreendedorismo do país, segundo dados do Sebrae nacional. Além doperíodo da tarde, haverá atividades pela manhã, nas nove salas de aula disponíveis e mais sete salas de oficinas, auditório e Cine Empresarial, entre eventos gratuitos e pagos (R$ 10, R$ 20 ou R$ 40), com programação disponível no site da Feira.

Aprendendo na feira

A contabilista Zilda Argôlo é um dos casos de empreendedores que aproveitam a Feira para buscar capacitação. Com o sonho de montar seu próprio negócio no ramo de beleza, se inscreveu na Oficina de Escova com Modelagem. "Um evento como é esse é importante para o desenvolvimento econômico, dando uma chance a mais para quem quer montar seu negócio. Pretendo vir à Feira todos os dias", destacou.

Nesta terça, foi iniciado o Seminário Sebrae de Empreendedorismo, que segue nesta quarta, 23, com especialistas em economia, gestão, liderança e empreendedorismo. A partir das 19h e até as 22h, palestrantes como Luiz Nassif, um dos mais importantes jornalistas da área de economia do país, e Carlos Alberto Júlio, autor do best-seller na área de negócios "Reinventando você", abordam as transformações na economia.

Nesta quarta, 23, das 10h às 12h, Renato Grinberg, autor do best-seller "A estratégia do Olho de Tigre", abordará o tema da excelência e alta performance. No mesmo dia, das 16h às 18h, o público pode conferir o tema "Empreendedorismo Corporativo - Como ser empreendedor, inovar e se diferenciar na sua empresa", com José Dornelas, um dos maiores especialistas brasileiros em empreendedorismo e plano de negócios.

A inscrição custa R$ 40 e pode ser feita no local.

Planejamento

Para os interessados em criar um plano de negócios de maneira ágil e didática, na sexta-feira, 25, e sábado, 26, estarão abertas as oficinas e palestras sobre o Modelo de Negócios Canvas (Business Model Canvas ou Quadro de Modelos de Negócios), pelo especialista Marcelo Pimenta.

Os participantes vão ter contato com as nove principais partes de um empreendimento (segmento de clientes, proposta de valor, canais, relacionamentos, recursos chave, atividades chave, parceiros chave, estrutura de custo e fontes de receitas) e trabalharão as capacitações e os conceitos de inovação a partir de lembretes em post-it. As oficinas partem da teoria, mas a aplicação prática é feita imediatamente e em cima de casos concretos.

