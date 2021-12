Feira de tecnologia rural supera expectativas

A contribuição da atividade agropecuária no crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) da Bahia e do Brasil no primeiro trimestre deste ano em relação ao quarto trimestre de 2016 foi um dos assuntos nesta sexta-feira, 2, da Bahia Farm Show, em Luís Eduardo Magalhães, a 940 km de Salvador.

Para este ano, a expectativa de vendas na feira é boa, principalmente pela reação positiva na produção de soja e algodão na região oeste. Neste sábado, 3, último dia do evento, os organizadores devem anunciar o volume de negócios efetivados no final da tarde.

Sem adiantar números, a aposta da equipe é um crescimento sobre o volume de R$ 1,014 bilhão fechado em 2016, embora naquele período o momento era delicado para a classe produtora, depois de quatro safras frustradas.

No evento, durante uma visita aos organizadores e expositores, o governador Rui Costa destacou que a agricultura e a pecuária da região “são um orgulho para os baianos e vêm somando para o aumento dos 13,4% que o agronegócio brasileiro teve no PIB, quando comparamos o último trimestre do ano passado e os primeiros três meses de 2017”, afirmou.

A soma de aproximadamente 7,5 milhões de toneladas de grãos e fibras na safra 2016-17, favoreceu também o crescimento 30% nos resultados do PIB da agropecuária baiana neste trimestre, em comparação com os últimos três meses de 2016.

Incentivos

Na oportunidade, Rui Costa reafirmou parceria com a classe de agropecuaristas, especialmente por meio de iniciativas de incentivo ao setor “como o Programa de Desenvolvimento do Agronegócio (Prodeagro) e do Fundo de Desenvolvimento do Agronegócio (Fundeagro), ambos com grande atuação na infraestrutura e capacitação de trabalhadores”.

Em Luís Eduardo Magalhães o governador participou ainda da inauguração do frigorífico Frilem, com capacidade de abater até 60 bovinos por hora, contando com estrutura para abater também suínos, ovinos e processar subprodutos de carne.

Implantada na margem da BR-020, com mais de R$ 8 milhões em investimento, a indústria, que estava em fase de testes há cerca de três meses, vai oferecer cerca de 120 empregos diretos quando estiver atuando com toda sua capacidade.

“O governo tem por meta impulsionar atividades que geram empregos e renda para a população em seu entorno”, disse Rui Costa, enfatizando que “a melhor maneira é promover a verticalização da produção, agregando valor aos produtos cultivados na região”.

Como exemplo citou a criação de animais com a ração produzida com farelo de soja, milho e caroço de algodão, “que envolvem grande cadeia produtiva”.

