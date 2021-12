Feira de Santana inaugura polo de confecções na próxima 2ª

O município de Feira de Santana inaugura segunda-feira, 16, o Polo de Distribuição das Indústrias de Confecção da Bahia (Polimoda) - conglomerado fabril com 72 lojas, sendo 55 de fábricas baianas do segmento de confecções, para venda em pronta entrega - atacado e varejo - de roupas, acessórios e artigos de couro. O empreendimento está localizado na avenida Senhor dos Passos, centro da cidade, onde por muitos anos funcionou o Hotel Solar Santana.

Além das lojas de confecções, o Polimoda terá 340 vagas de estacionamento, área de carga e descarga e estrutura de serviços com restaurantes, lanchonetes, casa lotérica e agência da Coelba. Vai funcionar de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, e aos sábados das 8h ao meio-dia.

A central de vendas é uma iniciativa do Sindicato da Indústria do Vestuário de Feira de Santana e Região, com apoio do governo do estado, prefeitura de Feira de Santana, Federação das Indústrias da Bahia (Fieb), Sebrae e Senai.

