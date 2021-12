Feira de Santana ganha fábrica de embalagens especiais

O grupo israelense Tama Plastic Industry iniciou na terça-feira, 28, as atividades em território baiano. No Centro Industrial do Subaé, em Feira de Santana, a companhia inaugurou uma fábrica destinada à produção de embalagens plásticas especiais para a colheita de algodão.



"A vinda dessa empresa representa a possibilidade de inovação. É a primeira e única fornecedora desse produto, que dá um enorme ganho na produção agrícola, particularmente a do algodão. Então, é mais emprego, mais receita para o Estado, e melhoria da nossa agricultura", destacou o governador Jaques Wagner (PT) durante a solenidade de inauguração da unidade no início da tarde de terça-feira, 28.



A nova unidade dispõe de tecnologia inovadora, permitindo que o algodão seja enfardado durante a colheita, otimizando o tempo do processo e revolucionando o método tradicional de enfardamento do produto.



Para a instalação da fábrica em Feira de Santana, a Tama Brasil assinou um protocolo de intenções com o governo do estado, se comprometendo a investir R$ 40 milhões no município e a gerar, inicialmente, cerca de 50 empregos diretos.



Empregos



O feirense João Paulo Matos, 31 anos, mora com a mãe e estava desempregado. Agora ele faz parte do corpo de funcionários da empresa e já acredita em voos mais altos. "Aqui sei que vou ter a oportunidade de aprender mais. Não só em relação à parte técnica. Como tem muitas pessoas que vêm de outros países, já estou me dedicando para aprender outros idiomas como o inglês. O emprego vai me possibilitar a voltar a ajudar dentro de casa".



A escolha por Feira de Santana como a primeira cidade brasileira a receber uma fábrica Tama Brasil não foi por acaso. O município baiano foi escolhido por apresentar vantagens na colheita e no comércio. A proximidade com áreas produtoras de algodão e sua localização, com rodovias federais e estaduais em boas condições, facilitam a distribuição para outros estados, especialmente Goiás e Mato Grosso.



"O agronegócio é muito forte na Bahia. A Tama Brasil veio para cá para ficar mais perto dos clientes. Feira de Santana, em especial, é muito bem localizada em termos de logística. Aqui é um lugar que oferece mais facilidade de escoar os nossos produtos para todo o Brasil. Tivemos todo o suporte do governo para a compra do terreno, além de benefícios fiscais o que também ajudou muito", afirmou o gerente da Tama Brasil, Tarcísio Lordello.



Perfil do grupo



A Tama Plastic Industry foi criada em 1950 em Israel e emprega atualmente cerca de 800 pessoas em todo o mundo. Conta com várias divisões de negócios e fabrica uma grande variedade de produtos em Israel e no Reino Unido. Possui atualmente sete fábricas.

adblock ativo