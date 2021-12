Feira de Negócios de Calçados começa nesta terça

Começa nesta terça-feira, 21, a 19ª edição da Feira de Negócios de Calçados (Bahiacal), realizada pela Associação Baiana das Empresas de Representação de Calçados e Afins (Aberc), em Salvador. O evento, que vai reunir 68 estandes e 300 marcas, acontece até a próxima quinta-feira, no Gran Hotel Stella Maris Resort.

O evento, um dos mais importantes dos calendários regional e nacional do setor, deve reunir cerca de 1,5 mil empresários da indústria, do varejo calçadista e representantes comerciais, com expectativa de movimentar cerca de R$ 35 milhões em negócios.

A feira acontece semestralmente e é um espaço de apresentação das novidades em calçados, bolsas e acessórios, constituindo-se em uma oportunidade para o varejo renovar os estoques após as duas melhores épocas de vendas, Natal e São João.

"Temos as melhores perspectivas para o evento, mesmo com esse cenário. É um bom momento para fazer a reposição do estoque. As maiores indústrias do segmento estarão aqui", diz o presidente da Aberc, Jean Braga.

Sebrae

O Sebrae estará na feira pela primeira vez, auxiliando os empreendedores em questões como gestão e inovação. A gestora dos projetos de comércio do Sebrae Bahia, Idimara Dantas, conta que uma das consultorias ofertadas no stand da entidade visa ajudar os lojistas a serem mais competitivos.

"Vamos diagnosticar a situação da loja e ajudá-la na parte em que está mais carente. Vamos orientar o lojista, por exemplo, na gestão, a como comprar", diz.

O Sebrae também vai aproveitar o evento para reforçar os benefícios do associativismo junto aos empreendedores. "É um caminho para minimizar alguns gargalos, trazendo vantagens, por exemplo, nas compras e na tributação".

Plano

O Sebrae, a Aberc e a Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado da Bahia (Fecomércio) vão, aliás, unir forças em um plano de desenvolvimento do setor calçadista na Bahia. A ideia é dar assistência às empresas instaladas no estado da Bahia e atrair novas indústrias do setor para a região.

