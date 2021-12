Feira de franquias espera movimentar até R$ 20 milhões

Empreendedores em busca de investimentos em franquias têm até domingo, 23, para visitar a 22ª Franchising Fair - Feira Nacional de Franquias, realizada pela primeira vez em Salvador, no Shopping Bela Vista.

Criada há 17 anos nacionalmente, a feira ocorre três vezes ao ano. Na edição de Salvador, são 140 marcas participantes. A organização espera receber mais de 10 mil pessoas até amanhã e movimentar cerca de R$ 20 milhões em negócios.

As franquias presentes são de diversos setores, como alimentação, informática, cosméticos, ensino de línguas, supermercados, serviços para automóveis. O investimento inicial nas franquias varia entre R$ 3,5 mil e R$ 1,5 milhão.

Entre os visitantes - que pagam um ingresso de R$ 25 que serve para todos os dias do evento e dá direito a assistir palestras - estão novos empreendedores e empresários com o objetivo de diversificar seus negócios.

Procurando por uma franquia no ramo de alimentação, a empresária do setor de materias de construção, Suzana Santos, está disposta a investir R$ 300 mil. "O segmento de alimentação sempre está aquecido. E investir em franquia é bom porque o negócio está pronto, é só dar seguimento e procurar um bom local. O lugar, em franquias, é importantíssimo", diz.

Franquias

Uma das possibilidades é o Grupo Trigo, que administra as marcas Spoleto, Domino's Pizza e Koni. As marcas têm investimento inicial de R$ 500 mil para o Spoleto e a Koni e de R$ 750 mil para a Domino's Pizza. E o retorno do investimento, como na maioria das franquias pesquisadas, é de 24 a 36 meses. Nos valores de investimento, estão incluídos os custos com obras, equipamentos, utensílios, softwares e a taxa da franquia.

Segundo o gerente regional de expansão do Grupo Trigo, Rodrigo Neves, a participação da empresa no evento da Bahia é resultado do reconhecimento de que o estado tem o perfil de crescimento para as marcas. "Aqui em Salvador temos 12 unidades do grupo e a intenção é de abrir 30 novos ao longo dos anos, só em Salvador", diz. Para o gerente, entre as vantagens de abrir uma franquia está o know-how e o suporte oferecido pela marca ao empresário na gestão da equipe, do marketing e dos custos.

Diretor geral da Franchising Fair, Ademar Pahl conta que o crescimento da região Nordeste fez com que o evento fosse realizado também em Salvador. Fortaleza (CE) foi a primeira cidade da região a receber o evento.

"Não tinha perspectiva de fazer um segundo evento no Nordeste, mas a economia da região cresceu muito e surgiram vários shoppings, o que faz crescer o interesse por franquias", conta Pahl.

Uma feira em Salvador tem o potencial de atrair pessoas do interior do estado e de outras capitais próximas. A advogada Fernanda Lima veio de Aracaju (SE) só para conhecer a feira. "O objetivo é conhecer várias marcas ao mesmo tempo. Achei interessante. Estamos em negociação para fechar o negócio depois", disse.

