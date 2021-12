Feira de artesanato movimenta economia no Centro Histórico

Os centros públicos de Economia Solidária da Barra, dos Mares e Sussuarana estão reunidos até a próxima terça-feira, 23, na Praça da Cruz Caída, no Centro Histórico de Salvador, com a exposição de produtos artesanais na chamada Feira da Primavera.

A feira funciona diariamente das 10h às 21h, com a exposição de trabalhos desenvolvidos pelos núcleos produtivos atendidos pelos Centros de Economia Solidária (Cesol) de Salvador e de alguns municípios da região metropolitana. A programação faz parte do calendário do Circuito Itinerante de Feira de Economia Solidária e marca o início da Primavera.

Os artesãos expõem peças produzidas por eles próprios, como colares, brincos, roupas, bolsas, artigos de decoração, entre outros. A grande novidade nesta edição é que, em razão da primavera, estão expostas plantas decorativas, arranjos de flores e ervas medicinais.

O evento é mantido pela Secretaria do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte (Setre) por meio da Superintendência de Economia Solidária (Sesol) e ainda conta com a participação da Associação das Baianas de Acarajé. O Cesol oferece aos empreendimentos assistência técnica, microcrédito, capacitação, orientação jurídica, administrativa, contábil e financeira, além de espaço para divulgação e comercialização.

