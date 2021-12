Feira de Agronegócios Bahia Farm Show é aberta ao público

Foi aberta, nesta terça-feira, 24, em Luís Eduardo Magalhães, 940 km de Salvador, a feira de agronegócios Bahia Farm Show 2016. Na edição passada foram negociados R$ 1.033 bilhão na feira, que é considerada uma das maiores do gênero no Brasil.

Apesar das perdas na produção na região oeste do estado por causa do clima, estimadas em mais de 30% nas três principais culturas (soja, milho e algodão), o desafio dos organizadores é expandir e incrementar as atividades agropecuárias.

A abertura contou com o governador Rui Costa e o vice-governador João Leão, dentre outras autoridades que acompanharam a comitiva na visita a alguns dos estandes que oferecem o que há de mais moderno para a atividade rural.

Com maquinário, implementos e insumos que atendem a grandes, médios e pequenos produtores rurais, a feira tem desde tratores de 55 cavalos de força a partir de R$ 80 mil, até tratores com 510 cavalos e colheitadeiras de alta tecnologia com valores acima de R$ 1 milhão.

Até o dia 28 de maio acontecem eventos como palestras, debates e leilões. Nesta segunda, uma discussão envolveu agricultores dos quatro estados que formam a região denominada de Matopiba (Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia), que contabilizam prejuízos na safra 15/16 por causa do fator climático El Niño.

Segundo o vice-presidente da Associação dos Agricultores e Irrigantes da Bahia (Aiba) e presidente da feira, Odacil Ranzi, embora a região esteja sofrendo com as perdas nesta safra, "a expectativa é boa, pois o agricultor é um otimista e mesmo em ano de frustração vai continuar investindo".

A coordenação do evento é Associação de Agricultores e Irrigantes da Bahia (Aiba), com a parceria da Associação dos Revendedores de Máquinas e Equipamentos Agrícolas do Oeste da Bahia Ltda (Assomiba), Associação Baiana dos Produtores de Algodão (Abapa), Fundação Bahia e Prefeitura de Luís Eduardo Magalhães.

Viaturas - Na oportunidade, o governador entregou 11 viaturas para sete Companhias Independentes da Polícia Militar, que vão reforçar a segurança nos municípios de Angical, Barreiras, Catolândia, Ibotirama, Luís Eduardo Magalhães e Formosa do Rio Preto.

