Feijão, manteiga e leite elevam custo da cesta básica

Feijão, manteiga e leite elevaram o custo da cesta básica em 27 capitais brasileiras de acordo com a Pesquisa Nacional da Cesta Básica de Alimentos realizada em junho de 2016 e divulgada nesta quarta-feira, 6, pelo Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese). Salvador ocupou a 25ª posição entre as cidades pesquisadas como uma das cestas mais baratas do país.

Mas a capital baiana apresentou o segundo maior aumento de feijão (72,73%) em relação a maio último . O maior reajuste da leguminosa foi registrado em Aracaju (106,96% ) e em terceiro lugar, Porto Velho (69,86%). O tomate, por outro lado, sofreu redução de -26,01% na capital baiana, alimento que também sofreu reduções em outras cidades como João Pessoa (-24,31%) e Maceió (-18,35%).

O valor da cesta básica registrada em Salvador foi de R$ 365,77, com uma variação mensal de 3,29%. O valor da cesta representa 45,18% do salário mínimo líquido ou 91h26m de trabalho para obter este valor.

Aumentos

Em junho, o custo do conjunto de alimentos básicos aumentou em 26 das 27 capitais do Brasil. Neste período, o tempo médio necessário para adquirir os produtos da cesta básica foi de 101 horas e 09 minutos, maior do que a jornada calculada para maio, de 97 horas.

Quando se compara o custo da cesta e o salário mínimo após o desconto da Previdência Social, é possível verificar que o trabalhador remunerado pelo piso nacional comprometeu no mês passado, quase metade dos vencimentos (49,98%) para comprar os mesmos produtos que, no mês de maio, representavam 47,93%. do salário mínimo.

Salário

De acordo com o Dieese, em junho, o salário mínimo ideal para sustentar uma família de quatro pessoas deveria ser de R$ 3.940,24. O valor é 4,48 vezes o salário em vigor, de R$ 880.

O valor é calculado com base na cesta básica mais cara entre as 27 capitais. Em junho, o maior valor foi registrado em São Paulo (R$ 469,02). A diferença entre o salário mínimo real e o necessário subiu de maio para junho. No mês anterior, o ideal era que o mínimo fosse de R$ 3.777,93.

