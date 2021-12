Fehba divulga pesquisa sobre ocupação hoteleira

O presidente da Federação Baiana de Hospedagem e Alimentação (Febha), Silvio Pessoa, divulgou no fim de semana levantamento feito pela entidade sobre a taxa de ocupação hoteleira em Salvador no feriadão da Semana Santa.

De acordo com a Fehba, a média de ocupação em 28 hotéis de grande e médio porte nos últimos dias na capital baiana foi de apenas 34,85%. O índice ficou bem abaixo da média de 70% apontada para o período pela seção baiana da Associação Brasileira das Agências de Viagens (Abav-BA), que se baseia na venda de pacotes de viagens, incluindo pequenos hotéis, pousadas e albergues.

Segundo apuração da Abav-BA, em alguns estabelecimentos situados nos bairros da Barra e do Rio Vermelho, a ocupação teria chegado a 100% no período. Os turistas paulistas, mineiros e sergipanos foram os que mais visitaram a capital baiana na Semana Santa.

Já a Febha informa que, dentre os 28 estabelecimentos pesquisados que incluem os hotéis mais tradicionais da cidade, não houve ocupação plena. Os hotéis que, segundo a federação, registraram melhor desempenho foram: Grand Hotel Stella Maris (97,91%), Bahia Othon Palace (96,04%), Monte Pascoal (93,98%) e Ondina Apart Hotel (90,70%).

Acumulado

O mesmo levantamento revela, por outro lado, que teve hotel, na Pituba, que registrou apenas 12,99% de ocupação. No início do feriadão, a ocupação média chegou a 54,07%. O acumulado do período, entretanto, fechou com apenas 34,85%.

"Esta é a nossa triste realidade da Semana Santa em Salvador, a qual vem repetindo esses péssimos números nos últimos três anos, deixando de ser um feriado onde os hotéis de nossa capital enchiam", afirmou Silvio Pessoa, em comunicado distribuído aos associados da entidade.

