Federação Nacional lamenta greve dos bancários

O cenário do centro de Salvador foi de agências fechadas na manhã desta terça-feira, 18, primeiro dia da greve dos bancários. Apesar da paralisação, os clientes podem realizar alguns serviços nos caixas eletrônicos nas avenidas 7 de Setembro e Joana Angélica, na Rua Chile e na Baixa dos Sapateiros. Ainda no centro, apenas a agência do Bradesco localizada em frente ao Sindicato dos Bancários da Bahia foi lacrada, impedindo o acesso da população às máquinas. Em outros bairros da capital baiana, ainda é possível encontrar bancos privados funcionando. As agências do banco Itaú no Rio Vermelho e na Pituba, por exemplo, atendem aos correntistas normalmente.

Por meio de nota enviada à imprensa, a Federação Nacional dos Bancos (Fenaban) lamenta a decisão dos sindicatos de recorrer à greve. "Greve é ruim para todo mundo: para o bancário, para o banco e para a população, que já foi muito incomodada pela onda de greves dos funcionários públicos e não merece uma paralisação dos bancários", enfatiza o diretor de Relações do Trabalho da Fenaban, Magnus Ribas Apostólico.

A Federação divulgou ainda informações sobre onde a população pode realizar as operações bancárias (pagamentos, saques, consultas, depósitos, transferências, contratações de produtos e serviços, recebimento de benefícios, cheques, bloqueio e desbloqueio de cartões, investimentos e recarga de celular). Confira aqui os canais de atendimento para estes serviços.

Nesta terça-feira, às 18h30, o Sindicato dos Bancários realiza nova assembleia no Ginásio de Esportes (Aflitos), com o objetivo de avaliar o primeiro dia de paralisação e discutir estratégias para fortalecer o movimento no Estado.

