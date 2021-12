Fecomércio promove Diálogos Empresariais

Com o objetivo de despertar na classe empresária interesse e conhecimento a respeito das matérias tributárias e esclarecer as possíveis consequências nas áreas penal e trabalhista para o negócio, a Câmara de Assuntos Tributários da Confederação Nacional do Comércio de Bens e Turismo da Bahia (Fecomércio-BA) realizou, na manhã desta terça-feira, 5, o evento “Diálogos Empresariais: Responsabilidade dos sócios nas áreas Penal, Trabalhista e Tributária. No espaço Mário Cravo, na Casa do Comércio, mais de 300 pessoas entre empresários e profissionais da área contábil participaram do ciclo de palestras ministradas por especialistas em assuntos tributários: Gamil Föppel, doutor em direito penal econômico; o advogado tributarista e membro do CAT (Conselho Administrativo Tributário) Sérgio Couto; Valton Pessoa, doutor em direito trabalhista; e Marcelo Nogueira Reis, advogado tributarista e membro do CAT, fizeram parte da grade.

De acordo com Antônio Nogueira, coordenador da Câmara Tributária da Fecomércio, as atividades da Câmara Tributária traduzem os anseios da presidência e da diretoria da Federação, para despertar nos empresários o real interesse e propor conteúdo relacionado às matérias tributárias que os norteia, em ambiente organizacional.

“Nosso objetivo é orientar a classe empresária para as consequências das áreas penal e trabalhista, no convívio e na vida empresarial como um todo”.

Segundo considera Nogueira, a carga tributária e os aspectos tanto no âmbito penal quanto no âmbito trabalhista são de suma importância para a sustentabilidade das empresas. Conforme o coordenador, não conhecer bem as regras e os detalhes do negócio pode levar o empresário ao fracasso.

Marcelo Nogueira Reis, especialista em direito tributário, palestrou sobre o tema “Responsabilidade Tributária” e destacou as responsabilidades que podem ser atribuídas aos sócios, por dívidas contraídas.

“É sempre importante esclarecermos o que pode acontecer caso uma empresa contraia dívidas tributárias, e em quais condições excepcionais essa dívida tributária poderá ser redirecionada para as pessoas físicas, sócios, ex-sócios, e administradores”.

As consequências que os empresários podem sofrer com dívidas tributárias das empresas estão diretamente ligadas a invasão do patrimônio pessoal, conforme pontua o especialista. “O empresário de uma forma geral acha que por ser um sócio com participação no capital da empresa, acredita que, caso a dívida seja direcionada para ele, só responderia naquele percentual. Mas ele poderá responder integralmente pela dívida independente da participação do capital dele, essa é a pior consequência: a invasão do patrimônio pessoal, posse de todos os bens que dispõe, inclusive conta corrente e aplicação financeira”, aponta.

Para evitar estas situações, o planejamento é primordial, conforme alerta o jurista.

Gamil Föppel, doutor em direito penal econômico, palestrou sobre a responsabilidade penal dos empresários, a partir do momento histórico e processual penal que vivemos no Brasil, apresentou formas de prevenção de condutas por negligência e arguiu sobre o tema “lavagem de dinheiro”, ao chamar a atenção para os riscos que a atividade empresária pode incorrer em relação a estas possibilidades. Empresários julgados e condenados podem ser multados em R$ 20 milhões, com pena de detenção que pode chegar a 18 anos, em casos mais graves.

“O Código Penal tem uma regra geral do direito que diz que o desconhecimento da lei é inescusável”, frisa.

adblock ativo