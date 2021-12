Fecomércio lança a agenda legislativa 2017

O comércio baiano está de olho, acompanhando bem de perto pelo menos 22 projetos de lei que tramitam atualmente na Assembleia Legislativa.

São propostas dos deputados estaduais – como a que obriga novamente os supermercados a disponibilizarem empacotadores nos caixas – que, segundo os donos dos estabelecimentos, impactam diretamente as atividades do setor. De modo geral, os empresários divergem de 16 projetos e aprovam apenas seis, ainda assim, a maioria com ressalvas.

Dentre as divergências destacam-se as propostas que, por exemplo, obrigam os estabelecimentos a: usar embalagens oxibiodegradáveis; ter responsabilidade civil nos estacionamentos; contratar 50% de mão de obra feminina; dar abono para funcionários que sejam pais ao faltarem ao trabalho por conta de atividades do calendário escolar dos filhos; criar espaços exclusivos para produtos orgânicos, diet e light, além de bebidas alcoólicas.

Agenda

Há ainda divergências aos projetos que proíbem o uso de sacolas plásticas, venda de agrotóxicos e o que obriga a emissão de cupom fiscal com número do CPF ou CNPJ. Aprovam, por outro lado, seis projetos, dentre eles o que proíbe a comercialização de cigarros próximo a estabelecimentos de ensino e o que proíbe benefícios para empresas investigadas por trabalho escravo.

A posição oficial dos empresários do setor quanto aos projetos de lei, bem como as justificativas detalhadas, consta da Agenda Política e Legislativa do Comércio de Bens, Serviços e Turismo. A publicação foi lançada, nesta sexta-feira, 31, pela Federação do Comércio (Fecomércio-BA), no prédio da Casa do Comércio, em Salvador.

A agenda reflete o estado de vigilância permanente “a propostas que possam implicar custos para os donos das lojas e acabar atingindo também os consumidores”, explicou o assessor parlamentar da Fecomércio-BA, Edmundo Bustani.

