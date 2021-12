Fecomércio-BA realiza palestra gratuita sobre eSocial nas empresas

A Câmara de Assuntos Tributários (CAT) da Fecomércio-BA irá promover, no dia 19 de julho, uma palestra que compõe a série "Diálogos Tributários sobre os impactos do eSocial nas empresas". O evento será realizado na Casa do Comércio, no espaço Mário Cravo, em dois períodos: das 9h às 12h e das 14h às 18h. Os interessados em participar devem se inscrever através do site da palestra.

Especialista no Sistema Público De Escrituração Contábil, Danilo Lollio será responsável por ministrar a palestra. O profissional possui 30 anos de experiência na área contábil, é graduado em análise de sistemas pela Universidade Mackenzie, licenciado em pedagogia pela Universidade de São Paulo (USP) e possui pós-graduação em direito tributário pelo Instituto Brasileiro de Estudos Tributários (IBET).

