Faturamento do setor atacadista cai em outubro, diz Abad

O setor atacadista e distribuidor reportou queda de 7,73% no faturamento do mês de outubro na comparação com o mesmo período de 2013, mostra pesquisa mensal da Associação Brasileira de Atacadistas e Distribuidores (Abad), apurada pela Fundação Instituto de Administração (FIA). Já na comparação com setembro, houve crescimento real de 2,94% de faturamento. No acumulado do ano, de janeiro a outubro, a retração é de 0,62% comparada ao mesmo período do ano passado.

"O setor varejista como um todo terá uma evolução modesta neste ano", comentou em nota José do Egito Frota Lopes Filho, presidente da Abad. O segmento atacadista distribuidor, diz, vinha crescendo acima de 2% nos últimos anos. A expectativa para 2014, porém, é de expansão entre 1,5% a 2%. A entidade espera melhora nos resultados de novembro e dezembro, em razão das festas de fim de ano.

