Faturamento do mercado farmacêutico cresce 13,6% em dez meses

O mercado farmacêutico registrou um faturamento 13,6% maior nos dez primeiros meses de 2020, na comparação com o mesmo período do ano passado. O volume movimentado por esse mercado foi de R$ 113,02 bilhões, segundo dados da IQVIA, que auditora o setor.

Segundo o levantamento, o principal grupo impulsionador desse número foram as redes associadas à Federação Brasileira das Redes Associativistas e Independentes de Farmácias (Febrafar), que tiveram um aumento do faturamento no período de 22,95%, atingindo R$ 13,55 bilhões. Sem considerar a Febrafar, o crescimento do mercado farmacêutico foi de 12,44%, ou seja, as redes associadas à federação levaram os índices de crescimento para cima.

Os destaques no período foram suplementos, vitaminas, relaxantes e antidepressivos. Em relação às lojas da Febrafar, segundo informações do IQVA, o foi a categoria dos não medicamentos e genéricos. Um dado que é observado na análise do mercado é que o crescimento só será consistente se esse se der em função da profissionalização das lojas e não apenas na abertura de novas lojas.

Já em setembro as lojas atingiram a meta de 25% de participação dos HBNs nas farmácias. Esse grupo é formado por produtos de higiene, beleza e nutrição. Em relação ao fechamento do ano, a expectativa é que o crescimento fique acima de dois dígitos.

