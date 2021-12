Farmácias Pague Menos constroem CD na Bahia

As Farmácias Pague Menos anunciam mais uma etapa de seu projeto de expansão, com a abertura, ainda no primeiro semestre deste ano, do Centro de Distribuição da Bahia. Este será o quarto CD da rede, respaldando a meta de chegar a mil pontos de venda em território nacional até 2017.

O CD está situado na cidade de Simões Filho, a 29 quilômetros de Salvador, receberá investimentos de R$ 6 milhões e garantirá a geração, em um primeiro momento, de mais de 100 empregos diretos.

Com 17,9 mil m² de área total e capacidade de armazenagem de 94,6 mil m³, o complexo foi projetado para absorver exclusivamente a demanda das lojas da Bahia.

O estado concentra atualmente 83 pontos de venda da rede, o equivalente a 9,8% do total de lojas no Brasil, número inferior apenas ao do Ceará, onde nasceram as Farmácias Pague Menos. A companhia pretende expandir para 100 o número de unidades na região até o final do ano.

Faturamento

"Como a Bahia responde por quase 10% do faturamento da rede, um investimento desse porte é justificado. Até então, os remédios eram trazidos do CD de Fortaleza, em um processo que levava três dias e que agora será quase imediato", explica o diretor de sistemas e logística, Pedro Praxedes.

Além da capital cearense, Goiás e Pernambuco também contam com centros de distribuição. Os CDs somam mais de 48 mil m² e movimentam cerca de 1,2 milhão de produtos por dia.

Segundo o executivo, também está prevista a inauguração de mais duas plantas até 2018, nas regiões Norte e Sul.

As Farmácias Pague Menos são a primeira rede varejista presente nos 26 estados da federação e no Distrito Federal. Mantêm um crescimento médio anual (CAGR) de 18% nos últimos dez anos, um dos maiores índices de crescimento contínuos do Brasil.

Contam hoje com 850 lojas e 20 mil colaboradores que atuam em aproximadamente 300 municípios.

