Famílias se adequam à nova lei das domésticas

Ainda restam muitas dúvidas entre os empregadores, mesmo após um mês da aprovação da PEC das Domésticas. A alíquota do FGTS, a multa em casos de demissão sem justa causa e o adicional noturno para quem dorme na casa dos patrões são apenas alguns dos tópicos que ainda não foram regulamentados.

Apesar das dúvidas, as famílias começaram a se adequar às regras que já estão valendo, como a jornada máxima de 44 horas semanais e a obrigatoriedade de pagamento de horas extras.

Uma das medidas mais comuns é a adoção do livro de pontos para registrar o horário de entrada e saída da empregada doméstica. A fisioterapeuta Malu Rocha fez esse tipo de acordo com a sua funcionária Sandra Santos, que anota todos os dias os horários cumpridos.

Flexibilidade - Mas a lei não está sendo seguida à risca pelas duas. Como não precisa fazer horas extras, Sandra sai quando termina os serviços do dia. "No dia que preciso ficar mais, eu fico. Quando preciso sair mais cedo, não descontam do meu salário", conta Sandra.

Para Malu, a formalidade no trabalho doméstico é algo que está distante da realidade do brasileiro. "Sandra é uma pessoa de confiança que a gente conhece e que gosta da casa. Tudo pode ser combinado com ela", diz.

A criação de um banco de horas para compensar horas extras também ainda está em discussão no Congresso Nacional. Na prática, já está ocorrendo. Essa foi a alternativa encontrada pela fisioterapeuta Tatiana Dias para compensar as duas horas a mais que a babá passa em sua casa. "Antes ela trabalhava aos sábados, agora quase não vem mais. Fizemos um acordo", disse Tatiana.

Apesar de muitas relações ente patrões e empregados domésticos se basearem em confiança, a advogada trabalhista Fabiana Galdino aconselha que se estabeleça um contrato por escrito para evitar futuros processos.

"Além das informações gerais, como horários de trabalho e funções, é preciso deixar claro no contrato se a trabalhadora mora no local de trabalho ou não", explica Fabiana Galdino.

