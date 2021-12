Falta de mão de obra qualificada afeta empresas brasileiras

Falta de mão de obra qualificada afeta 65% das empresas brasileiras, de acordo com relatório publicado nesta segunda-feira pela Confederação Nacional de Indústria (CNI).

Os problemas para encontrar trabalhadores qualificados são considerados especialmente graves no caso das grandes empresas, já que 68% delas declararam que não ter encontrado mão de obra com a formação requerida durante os processos de seleção realizados em 2013, o que representa um aumento de dois pontos percentuais em relação à última pesquisa, de 2011.

Entre as médias empresas, 66% afirmaram ter de lidar com esse problema, e 61% das pequenas, levemente menos impactadas por essa carência de formação entre a população economicamente ativa.

Segundo o responsável da pesquisa, Renato Fonseca, o problema da falta de qualificação entre os empregados brasileiros se mantém, apesar da indústria não ter crescido no país desde o final de 2010. Ele acredita que quando o país voltar a crescer a situação pode piorar.

A falta de formação é especialmente notável no caso dos trabalhadores manuais qualificados, já que 90% das empresas declarou não encontrar empregados especializados nesse setor.

Além disso, 80% das companhias ainda procura técnicos de produção com uma formação adequada, 68% administrativos, 67% comerciais e 61% engenheiros.

Para ajudar a resolver este problema, 81% dos empresários brasileiros entrevistados declarou que oferecer cursos de capacitação para seus empregados dentro das empresas, com atividades alinhadas com as necessidades da companhia.

E só 38% deles realizaram cursos de capacitação fora das empresas, enquanto 24% investiram em aumentar a automatização do processo de produção.

Quase a metade dos empresários atribuiu à "baixa qualidade" da educação básica como o principal obstáculo para melhorar as aptidões de seus trabalhadores que, para 43% dos entrevistados, têm "pouco interesse" em melhorar sua capacitação.

