Falta de licença derruba produção de camarão

A burocracia para obter a licença ambiental com o Instituto do Meio Ambiente (Inema) reduziu a produção de camarão no Estado em 68% nos últimos dez anos. Uma decisão da justiça federal de 2011 obriga antigos e novos empreendimentos a realizar os estudos e relatórios de impacto ambiental (EIA/RIMA). O Código Florestal, no entanto, exige os documentos apenas para novos criatórios acima de 50 hectares.

Desde então foram fechadas 18 fazendas, representando 730 hectares a menos. O último censo, de 2011, apontava 63 produtores e uma área de 2.096 hectares. A produção, que em 2004 era de 7.577 toneladas e em 2011, de 7.050 toneladas, em 2013 foi de apenas 2.300 toneladas, afirma a Associação Brasileira de Criadores de Camarão (ABCC).

Alguns donos de criatórios já instalados negam-se a produzir os estudos, baseando-se no código, mas mesmo quem se dispõe relata dificuldade. "Há dois anos a gente quer fazer, mas o Inema não fornece o termo de referência (necessário para iniciar os estudos). Eles nos dizem que estão preparando", afirma o diretor de produção da Valença da Bahia Maricultura, Aristóteles Oliveira.

Para Aristóteles, a burocracia atrapalha o país a crescer na produção e exportar. "Precisamos do licenciamento para trabalhar e conseguir empréstimos bancários", diz.

Outro lado

O Inema, órgão da Secretaria do Meio Ambiente da Bahia, afirma que cumpre decisão judicial. "É imperativo destacar que o Inema, em suas ações de regulação e controle, cumpriu e tem cumprido as determinações legais pertinentes à lide e, como todos os agentes do Estado, está também sujeito às penalidades pelo não cumprimento", diz a nota enviada à reportagem.

A carcinicultura fornece 75% do camarão consumido no país. A Bahia, 3º maior produtor até 2011, hoje ocupa o 5º lugar, diz a ABCC.

Em 2002, um levantamento do governo baiano detectou o potencial de 1 milhão de hectares. O presidente da ABCC, Itamar Rocha, conta que o governo chegou a atrair investidores, mas, como as licenças não foram renovadas, alguns deles desistiram.

A questão teve início em 2007, com a liminar da 6ª Vara Federal, concedida a pedido do Ministério Público Federal, determinando que novos projetos apresentassem o EIA/RIMA na solicitação de licenciamento ambiental. A decisão determinava que as fazendas fossem fiscalizadas pelo Inema e pelo Ibama.

Em 2011, a justiça determinou que a exigência também valeria para criatórios existentes. O processo está em fase de recurso no Tribunal Regional Federal da 1ª Região.

Segundo a ABCC, outros estados nordestinos, que sofreram ação parecida, recorreram, menos a Bahia.

Para tentar dar celeridade à questão, a Associação formulou um projeto de lei para regulamentar a produção de camarão, apresentado, na semana passada, na Assembleia Legislativa da Bahia.

A Bahia Pesca, empresa vinculada à Secretaria de Agricultura, também está intervindo. "A Bahia Pesca está trabalhando com o seu núcleo de licenciamento ambiental para ajudar a resolver estes entraves burocráticos e conceituais que existem na regularização da atividade no estado e assim podermos ampliar a área de produção. Da forma como está, não há interesse na implantação de novos empreendimentos", diz o assessor de projetos institucionais, Eduardo Rodrigues.

adblock ativo