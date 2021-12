Falta de legislação trava expansão do setor no Brasil

A falta de legislação específica que regulamente o microcrédito no Brasil é um dos principais entraves para uma maior agilidade na liberação de financiamento para os pequenos empreendedores. A questão também estaria entre os gargalos que impedem um avanço maior dos programas específicos voltados para os pequenos empreendedores, a exemplo do Crescer, do governo federal.



É o que acreditam os representantes de instituições que lidam com a concessão ou orientação sobre microcrédito produtivo na Bahia, a exemplo do Banco do Nordeste (BNB). Os "Desafios e gargalos do setor de microcrédito: a questão do acesso, uso e qualidade do crédito" foi o tema central da segunda edição da série A TARDE Discute.



Para o gerente de microfinanças do Banco do Nordeste na Bahia, Edízio Bahia, "atualmente, é preciso seguir as normas que regem as operações bancárias para volumes de maior monta, o que muitas vezes impede os microempreendedores de alavancar seus negócios com maior rapidez".



O Banco do Nordeste patrocina o evento realizado pelo Grupo A TARDE, que tem cobertura também do jornal Massa! e Portal A TARDE (www.atarde.com.br) - inclusive com veiculação de vídeos dos debates.



Agentes estaduais



Representantes do Banco do Brasil (BB), do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) e da Federação das Indústrias do Estado da Bahia (Fieb) também participaram do segundo debate da série sobre microcrédito.



O jornalista Geraldo Bastos, editor de Economia e colunista de A TARDE, mediou o debate, que contou, desta vez, também com a participação da gerente de microfinanças da Agência de Fomento do Estado da Bahia (Desenbahia), Márcia Fonseca.



"Estamos muito felizes com o convite de A TARDE para participação nesse projeto, até pelo nosso papel como agência de fomento responsável pela promoção do desenvolvimento através da concessão do crédito", disse Márcia Fonseca.



Atualmente, a Desenbahia está presente com agências de microcrédito em 260 municípios baianos, "e a meta é atingir a cobertura total, dando sempre prioridade aos municípios com menor Índice de Desenvolvimento Humano (IDH)", como afirmou Márcia.



Chegar na ponta

De acordo com a gerente da Desenbahia, a instituição também lida com entraves que limitam a concessão do microcrédito. "Nosso desafio é fazer o crédito chegar à demanda: temos produtos ajustados, mas é difícil fazer com que estes cheguem até o público destinado", frisou.



O assessor de estudos técnicos da Superintendência de Desenvolvimento Industrial da Federação das Indústrias do Estado da Bahia (Fieb), Maurício Pedrão, criticou a legislação vigente para o microcrédito.



"É preciso promover uma simplificação das leis que regem o microcrédito, assim como ocorre para a abertura de micro e pequenas empresas, feita até pela internet", assinalou.

Joyce de Sousa Falta de legislação trava expansão do setor no Brasil



Jovens aprendizes



As instituições que lidam com microcrédito estão cada vez mais criando equipes especializadas para orientar os interessados, sobretudo na zona rural - onde muitas vezes o crédito é confundido com programas sociais. No Banco do Brasil, jovens aprendizes já são treinados para cumprir a função: deixar claro, logo no primeiro contato com os interessados, todas as condições do microcrédito.

"Foi uma forma de evitar que o tempo gasto com explicações comprometesse o andamento das demais atividades das agências", informou Romeu Shiavon Junior, gerente de desenvolvimento regional sustentável da Superintendência de Negócios Varejo e Governo da Bahia.

No Sebrae, os programas de capacitação são destinados até para crianças. "A intenção é fazer com o cidadão chegue à idade adulta já sabendo o seu papel no sistema financeiro", frisou Emilton Sant'Anna, gestor de atendimento territorial da regional Salvador.

Segundo Sant'Anna, as orientações não se limitam apenas aos tradicionais microempreendedores pessoas jurídicas. "Temos cartilhas e ações voltadas também para os microempreendedores individuais (MEI)".

Na Federação das Indústrias do Estado da Bahia (Fieb), "as ações voltadas para a ampliação do microcrédito convergem com as propostas de interiorização e descentralização da atuação da entidade", como explicou Maurício Pedrão, da Superintendência de Desenvolvimento Industrial e Estudos Técnicos.

"É com o microcrédito que a gente vê a transformação da realidade dos pequenos municípios", afirmou Márcia Fonseca, gerente de microfinanças da Desenbahia.

Agenda positiva

Promover incentivos para ampliação do microcrédito está entre as propostas dos agentes e consultores da área. "As ações devem integrar uma espécie de agenda positiva que facilite o acesso às linhas, até pelo papel socioeconômico que elas representam", frisou Maurício Pedrão, da Fieb. "A transformação na vida do empreendedor, em alguns casos, até nos emociona", revelou Edízio Bahia, do BNB.

adblock ativo