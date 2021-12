Faculdades orientam público sobre como preencher declaração do IR

A 15 dias do prazo final para o envio da declaração do Imposto de Renda 2018, muitos contribuintes ainda têm dúvidas e não encaminharam suas informações referentes ao exercício 2017 para a Receita Federal. Para ajudar a essas pessoas, instituições de ensino e entidades oferecem o serviço de orientação, preenchimento e envio através do programa do órgão, que este ano incluiu mais algumas exigências.

Os interessados devem levar os seguintes documentos: declaração de IRPF do ano anterior, com recibo de entrega; informe de rendimentos e de despesas (contendo CNPJ de pessoas jurídicas e CPF de pessoas físicas envolvidas ); dados bancários e de financiamentos de imóveis e veículos de 2017.

A Unifacs, que encerrou no último sábado o atendimento que vinha realizando desde 15 de março no Shopping Piedade, oferece nova chance nos dias 17 e 19 de abril, no campus da instituição na Avenida Tancredo Neves. O serviço será limitado a 20 pessoas por dia, mediante a entrega de um 1 kg de alimento não perecível, após inscrição feita por telefone. Neste domingo, 15, a instituição ofereceu a palestra “Desmistificando o leão”, no mesmo local, proferida pelo contador Mario Hamilton Souza.

Segundo a professora Eliane Conceição, responsável pelo projeto, 250 pessoas foram atendidas pelo serviço, que está no segundo ano de existência, numa parceria com a Receita Federal. “Os alunos recebem um minicurso e fazem o atendimento com orientação de um professor”, explicou

Senhas

A Faculdade de Ciências Contábeis da Universidade Federal da Bahia (Ufba) mantém o serviço de atendimento há 10 anos, no auditório da instituição. Este ano, o atendimento começou no dia 2 de abril e prossegue até o dia 27.

Os interessados devem comparecer para pegar uma das 60 senhas disponíveis para os turnos da manhã e da tarde. Segundo o professor João Vicente, coordenador do curso, cerca de 400 pessoas já foram atendidas, sendo a maioria aposentados, pensionistas e professores da universidade.

A Unijorge faz esta ação desde 2013, recomeça amanhã, até 20 de abril. Os alunos são treinados para ficar à disposição das comunidades interna e externa, explica a coordenadora do curso de Ciências Contábeis, prof. Maria Baraúna. Interessados podem comparecer na unidade, com leite em pó, documentação e pendrive para levar a declaração.

Segundo a docente, cerca de 450 pessoas foram atendidas neste período e a pre ferência é que o atendido receba até R$ 90 mil por ano. O público é formado por aposentados e pensionistas, motoristas, pessoal da área de saúde. O atendimento será por ordem de chegada, com distribuição de fichas.

Shopping

O curso de Ciências Contábeis da Faculdade Dom Pedro II promove este ano serviço para elaboração da Declaração de Imposto de Renda dos interessados em troca de uma lata de leite em pó, que será doada às crianças assistidas pelas Obras Sociais Irmã Dulce. O contribuinte deve comparecer munido de documentos pessoais e de comprovantes de renda entre os dias 23 e 27 de abril, das 9 às 14h, para entregar na faculdade.

O Shopping Itaigara, em parceria com Faculdade de Tecnologia e Ciências ( FTC), terá um posto de Declaração Solidária do Imposto de Renda, para orientar seus clientes, de 16 a 28 de abril. Segundo o gerente de marketing, Pablo Vieira, o posto vai funcionar no 2º piso do shopping, com alunos e professores da FTC para auxiliar os clientes gratuitamente.

Para ter acesso ao serviço, interessados deverão doar lata ou pacote de leite em pó, que será destinado à APAE Salvador - Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais.

