Facebook venderá US$ 2,3 bi em ações para pagar impostos

O presidente-executivo do Facebook, Mark Zuckerberg, vai vender 41,4 milhões de ações avaliadas em cerca de US$ 2,3 bilhões para pagar impostos, como parte de uma oferta de 70 milhões de ações ordinárias classe A da rede social.



As ações do Facebook, que dobraram de valor este ano, caíam 4% nas negociações pré-mercado.



A venda de Zuckerberg vai reduzir seu poder de voto para 56,1%, ante 58,8%, informou a companhia em comunicado nesta quinta-feira, 19.



O Facebook disse que espera que Zuckerberg use a maioria dos recursos líquidos advindos da operação para pagar impostos relacionados ao exercício de uma opção de compra de 60 milhões de ações classe B.



Cada ação classe A tem direito a um voto, enquanto as ações classe B têm direito a 10 votos e são conversíveis, a qualquer momento, em uma ação Classe A.



Marc Andreessen, que integra o Conselho da empresa, também vai vender 1,65 milhão de ações classe A, enquanto o Facebook venderá 27 milhões.



Os bancos JP Morgan, Bank of America Merrill Lynch, Morgan Stanley e Barclays são os coordenadores da oferta.

