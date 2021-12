Fábricas de pneus doam mudas de seringueira

As indústrias pneumáticas Continental e Michelin anunciaram que pretendem doar 180 mil mudas de seringueira para ajudar agricultores familiares da Bahia.

De acordo com a Secretaria da Agricultura, o compromisso faz parte do Programa de Desenvolvimento do Setor da Borracha Natural do Estado da Bahia (Prodebon), que prevê o plantio de 100 mil hectares de seringueiras.

Para o secretário da Agricultura da Bahia, Eduardo Salles, a decisão representa "conquistas importantes para as regiões do baixo sul, sul da Bahia e extremo sul".

A Continental anunciou a doação de 125 mil mudas até o ano de 2015 durante um encontro entre o secretário e executivos da empresa. Em outro anúncio, a Michelin se comprometeu a doar 55 mil mudas, sendo 20 mil ainda este ano e 35 mil em 2014.

Metas do programa



Organizado pela Câmara Estadual Setorial da Borracha, o Prodebon apresenta como metas a ampliação da produção de borracha na Bahia de 17,2 toneladas por ano, para 146 mil toneladas nas próximas duas décadas.

A longo prazo, a expectativa é eliminar a importação da borracha seca. Hoje o produto importado representa 70% do total que é utilizado na Bahia, que é o segundo estado produtor no Brasil.

Em relação à área plantada, o objetivo é passar de 32 mil hectares para 100 mil hectares, com variedades melhoradas de seringueiras.

Com isso, a expectativa é que o volume de empregos gerados pela atividade passe dos atuais 6,5 mil para 34 mil empregos.

