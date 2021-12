Fábrica do grupo Boticário na Bahia vai gerar 390 empregos

Com um investimento de R$ 380 milhões, a fábrica do Grupo Boticário foi inaugurada na manhã desta terça-feira, 16, em Camaçari, na Região Metropolitana de Salvador (RMS), e contou com a presença do governador Jaques Wagner. A empresa promete gerar, até o fim deste ano, 390 empregos diretos, além de movimentar a economia local e do estado como um todo, com a capacidade de produzir até 150 milhões de itens por ano, o que representa uma expansão de 50% na produção atual do grupo.

Durante o evento, o governador Jaques Wagner afirmou que a indústria é resultado de esforços para a atração de grandes investimentos, mas também da crença que o Governo tem na mão de obra baiana. "Apoiamos esse projeto também, porque acreditamos no compromisso desse grupo com os trabalhadores dessa fábrica, que muito me orgulham pela qualidade do serviço que oferecem. Não tenho dúvidas de que serão homens e mulheres empenhados no desenvolvimento dessa empresa".

De acordo com o presidente do Grupo Boticário, Artur Grynbaum, a Bahia tem grande potencial de crescimento e uma localização estratégica para a distribuição dos produtos. "A produção do estado vai diminuir em quatro dias a entrega dos produtos para regiões mais distantes e permitirá atender, com maior eficiência e fluidez, os nossos parceiros. Mas também olhamos à frente e esperamos atender, com a fábrica, a demanda do mercado pelos próximos 10 anos".

Centro de distribuição

A fábrica de Camaçari não é a primeira instalação do Grupo Boticário no estado. Em abril deste ano foi inaugurado um centro de distribuição da marca, no município de São Gonçalo dos Campos, na Região do Portal do Sertão, com investimentos de R$ 155 milhões e geração de 144 empregos diretos. Da unidade, saem produtos para consumidores das regiões Norte, Nordeste e parte do Centro-Oeste do Brasil.

