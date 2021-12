Fábrica de motos da China vai gerar 450 empregos em Una

A China Yasuna Group inicia no próximo mês de julho as obras da montadora Yasuna Motors do Brasil - a primeira fábrica de motos da empresa chinesa em território brasileiro. Com investimentos da ordem de R$ 62 milhões, o empreendimento será instalado no município de Una, no sul baiano, e deve gerar, inicialmente, cerca de 300 empregos diretos e outros 150 indiretos.

"Mesmo com a instabilidade econômica pela qual está passando o país, a Bahia continua garantindo a atração de investimentos, que resultam em emprego e renda para os baianos", destacou o governador Rui Costa após reunião, na tarde desta segunda-feira, 30, com representantes da China Yasuna Group.

A nova fábrica na Bahia é resultado da missão do governo do estado na China, em março deste ano, quando Rui e comitiva buscaram atrair investimento estrangeiro para o desenvolvimento econômico do estado.

A previsão de término das obras é de 12 meses. Assim que o empreendimento estiver funcionando, cem concessionárias devem ser instaladas em diversos municípios do estado, ampliando a capacidade de geração de emprego e renda. Outro compromisso firmado pela empresa é o de garantir capacitação profissional.

Benefício

"O benefício será imediato. Será uma fábrica de montagem de motos muito moderna, inicialmente, de 50 a 125 cilindradas para atender bem a população. A montadora vai aumentar a capacidade do estado de empregar pessoas e capacitá-las", diz o secretário da Casa Civil, Bruno Dauster.

A escolha do município de Una para implantação da fábrica deu-se pela amplitude e potencial dos projetos de construção da Ferrovia Oeste-Leste (Fiol) e do Porto Sul, que será implantado na região.

Segundo o presidente da Yasuna Motors do Brasil, Saulo Farias, facilitará a logística de recebimento e distribuição de motocicletas. "Essas obras vão ser importantíssimas para as empresas. As estruturas vão melhorar a chegada e a saída dos produtos, impactando na redução dos custos", explica o gestor.

A China Yasuna Group é uma empresa que trabalha há mais de 30 anos no ramo de fabricação e exportação de peças automotivas para motocicletas e ciclomotores, sendo detentora de 20% do mercado chinês.

