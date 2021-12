Fábrica de grupo espanhol vai gerar 500 empregos

A espanhola Acciona Windpower inaugurou ontem, em Simões Filho, Região Metropolitana de Salvador, sua fábrica de aerogeradores, a quarta da companhia no mundo. A empresa, que já produzia os cubos eólicos na Bahia, agora passa a fabricar também naceles, que são os principais componentes do equipamento.

A planta recebeu um investimento de R$ 15 milhões, acrescentando mais 60 empregos diretos aos 210 criados pela empresa em dois anos de atividade no estado, com o potencial de gerar outros 500 postos indiretamente.

A cerimônia contou com os principais executivos da empresa, além de autoridades locais, como o governador Rui Costa, o secretário estadual de Indústria, Comércio e Mineração, Paulo Roberto Guimarães, e o prefeito de Simões Filho, Eduardo Alencar.

Costa ressaltou a importância do adensamento da cadeia de energia eólica, o que melhorará a logística e ainda vai contribuir com a geração de empregos no estado.

Ele contou que vem pleiteando, junto ao governo federal, investimentos nas linhas de transmissão destinadas a escoar a energia produzida pelos parques eólicos. "A Bahia já é líder na captação. Vencemos todos os leilões dos últimos que foram feitos, mas poderíamos acelerar isso", disse. E destacou o potencial que as eólicas têm de atrair projetos envolvendo outro tipo de energia limpa: a solar.

Rui Costa também aproveitou para chamar a companhia espanhola a realizar investimentos em pesquisas sobre o tema, em parceria com instituições de ensino baianas. "Para cada dólar, euro ou real que vocês colocarem nisso, o governo vai entrar com R$ 1", afirmou.

A produção anual do AW3000 - o mais moderno e maior aerogerador fabricado pela Acciona -, vai ser de cem unidades, mas, agora, a planta está preparada para produzir até o dobro disso.

O presidente da empresa, José Manuel Entrecanales, conta que o objetivo da fábrica é atender o Brasil e, eventualmente, países da América do Sul. Ele diz que, por enquanto, os contratos firmados para produção dos aerogeradores são de fora da Bahia.

"O nosso esforço vai ser atrair para cá todos os componentes (do aerogerador) que se possa fabricar; é mais barato e mais eficiente", afirma.

Tecsis

Prestes a ser construída em Camaçari, a fábrica da Tecsis, produtora de pás para aerogeradores, deve entrar em funcionamento a partir de janeiro de 2016. A planta vai receber um investimento de R$ 200 milhões, apenas na primeira fase, gerando mil empregos.

O diretor comercial, Paulo Garcia, diz que serão produzidos entre 240 e 270 rotores (conjunto de três pás) por ano, atendendo, além da Acciona, outras empresas do setor como Gamesa, Alstom e GE. O objetivo é ampliar para quatro fábricas até 2018, podendo chegar a oito unidades fabris.

