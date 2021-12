Fábrica de fios de energia elétrica é inaugurada em Camaçari

O Polo Industrial de Camaçari ganhou mais uma importante unidade produtiva na manhã desta sexta-feira, 24. A multinacional alemã Lapp Group, líder mundial no setor de fornecimento de cabos, fios e acessórios, foi inaugurada oficialmente em cerimônia com a presença de 60 empresários estrangeiros e de autoridades brasileiras.

Foram investidos cerca de US$ 50 milhões na implantação da indústria, numa área de 30 mil metros quadrados. A vinda da empresa para a Bahia já proporcionou cerca de 180 empregos diretos.

Uma das formas que o Governo do Estado encontrou para gerar mais emprego e renda foi a facilitação no processo de compra da matéria-prima, por meio da redução do Imposto sobre Circulação de Merccadorias e Serviços (ICMS). "Este é o tipo de fábrica dos nossos sonhos. Ela vem para a Bahia e usa os produtos daqui, a exemplo do cobre e do plástico, para fazer o isolamento dos fios elétricos", explicou o secretário estadual de Indústria, Comércio e Mineração, James Correia.

Com a chegada do empreendimento, Camaçari, na Região Metropolitana de Salvador (RMS), se tornou o primeiro município da América do Sul a dispor de uma fábrica do grupo. Segundo o administrador da empresa, Wolfgang Schulte, a opção pelo município não foi por acaso. "A escolha do local para instalarmos nossas fábricas é feita de forma minuciosa, explicou Wolfgang. "Estudamos o mercado brasileiro e chegamos à conclusão de que Camaçari é o local mais adequado para a instalação".

Cinco linhas de produtos

O investimento também foi utilizado para a aquisição de máquinas destinadas à confecção das cinco linhas de produtos, subdivididas em mais de 100 tipos de equipamentos de energia, construídos em grande escala para a comercialização. "A gente adquire cobre da Paranapanema. Pegamos o fio grosso e transformamos em um fio superfino. Em seguida, o material vai para o encordoamento, ligando como se fosse corda. Depois o produto é encapado para evitar choque. Dessa forma, é só passar pela linha de corte para que os fios e cabos estejam prontos para o mercado", explica o supervisor de produção Márcio Sandro.

