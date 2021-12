Fábrica da JAC Motors na Bahia inicia obras em outubro

Com investimento total de R$ 1,45 bilhão, a fábrica da JAC Motors no Polo Industrial de Camaçari, na Bahia, inicia suas obras a partir de outubro, após conseguir superar o último obstáculo para sua construção: a aprovação do financiamento de R$ 120 milhões pelo Conselho de Administração do Desenbahia. A previsão é de que a fábrica fique pronta em julho de 2015, com capacidade para produzir 100 mil automóveis/ano, além de 20 mil unidades/ano em sua linha de montagem de caminhões.

A JAC prevê um faturamento anual estimado de R$ 400 milhões no primeiro ano de operação, que passará a R$ 2,4 bilhões a partir do quarto ano, além da geração de 3.500 empregos diretos.

Metade dos R$ 120 milhões sairá dos cofres do Tesouro Estadual, por meio do Fundo de Desenvolvimento Social e Econômico (Fundese), e o restante do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES). Um dos fatores que atrasaram o cronograma de implantação da fábrica foi a inversão no controle societário da JAC Motors do Brasil, pois a matriz chinesa passou a ser majoritária no empreendimento, com 66% de participação, enquanto o sócio brasileiro, o Grupo Sérgio Habib, passou a ser minoritário, com 33%.

Obras

O projeto executivo da construção já está aprovado, assim como todo o projeto industrial para a fabricação da primeira família de automóveis brasileiros da montadora, que tem sede na China. A terraplanagem da área de 6,7 milhões metros quadrados já foi concluída no mês de abril.

Em contrapartida ao investimento chinês, o Estado irá oferecer diferimento de alíquota de ICMS para compra de bens para o ativo fixo; diferimento por 15 anos do ICMS nas importações de veículos acabados, destinados à revenda, nas aquisições e nas importações de matéria-prima; e crédito presumido do ICMS por 15 anos, de 98% do 1º ao 6º ano de operação, e de 90% do 7º ao 15º ano.

Fornecedores

Desde 2013, a JAC está promovendo rodadas de negociações com os fornecedores de autopeças, componentes e serviços para a fábrica que ficará sediada na Via Atlântica (antiga Estrada da Cetrel), no Polo Industrial de Camaçari. Oito fornecedores já fecharam acordo com a JAC - o aço será fornecido pela Usiminas; a Valeo entregará os componentes elétricos; a Autolin, os painéis de portas; a Plascar fabricará para-choques; a Weldmatic fornecerá os subconjuntos soldados; a Tudor entrará com as baterias; a Hutschinson fará os acabamentos de borrachas; e a Plilkington será a fabricante de vidros.

