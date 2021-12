Fábrica da Foton vai gerar mil empregos diretos em Camaçari

A Foton Motors do Brasil confirmou o projeto de construir uma fábrica no Polo Industrial de Camaçari até o final de 2013, com capacidade para produzir 30 mil veículos por ano. Com um investimento da ordem de R$ 600 milhões, a empresa deverá gerar cerca de mil empregos diretos e outros seis mil indiretos até 2016. O início da operação foi anunciado para o final do ano que vem pelo grupo, na última sexta-feira, 14, durante a assinatura do protocolo de intenções com o governo do Estado.

Conforme antecipado com exclusividade por A TARDE no último domingo, a produção da unidade será feita em regime de CKD, que consiste na importação do veículo separado em kits para posterior junção no Brasil. De acordo com o presidente da Foton Motors do Brasil, Osmar Rodrigues Hidalgo, a expectativa do grupo é ampliar paulatinamente o índice de nacionalização dos veículos, até atingir 65%.

Pista de testes - "Vamos começar produzindo com CKD, mas este projeto inicial já prevê uma pista de testes e laboratórios porque sabemos que os produtos precisam chegar o mais perto possível do gosto dos brasileiros", destacou Hidalgo. Além da fábrica, a Foton pretende implantar uma rede de 130 concessionárias.

De acordo com a direção da empresa, a expectativa é iniciar as obras assim que as licenças necessárias forem concedidas. A expectativa do governo é que não haja grandes dificuldades no processo e a documentação para o início das obras esteja liberada dentro de 30 dias.

Localização - A fábrica vai ocupar uma área de um milhão de metros quadrados próxima à Cetrel. A unidade terá duas linhas de produção - uma para veículos com chassi e outra para os que utilizam monobloco. De acordo com Hidalgo, os modelos ainda não estão definidos. Entretanto, a reportagem apurou que, ainda em 2013, a empresa pretende fabricar um modelo de micro-ônibus.

O governador Jaques Wagner (PT), que participou da solenidade de assinatura do protocolo de intenções, ocorrida no início da tarde de ontem, na Governadoria, defendeu a importância de a Bahia se apresentar como destino para os investimentos chineses.

"Quando se fala no Brasil, todo mundo pensa muito em São Paulo e no Rio de Janeiro, nós temos que apresentar a Bahia", destacou, avaliando como positivos os planos de investimentos chineses para o Estado. "Nós já tínhamos uma montadora, investimentos no oeste e agora mais um grupo chinês", comemorou o governador.

Para o secretário da Indústria, Comércio e Mineração, James Correia, a Bahia é bem-vista pelos investidores chineses.

